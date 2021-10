Stadig uvis skæbne for vanvids-Lamborghini

HJØRRING:Det er ikke umiddelbart tålmodighed, der kendetegner de bilister, der siden 31. marts har fået beslaglagt deres biler som følge af den nye lov om vanvidskørsel. Alligevel bliver de nødt til at væbne sig med en del af slagsen, når de bliver stoppet efter speedometeret har vist det dobbelte af den tilladte hastighed, passeret 200 km/t eller hvis alkoholpromillen er over 2,0.

Det gælder også for den norsk bosiddende mand, der i sidste uge fik beslaglagt sin Lamborghini Huracán efter at være blevet målt til at køre 236 km/t på motorvej E39 syd for Hjørring. En bil han havde købt i Tyskland samme dag for omkring to millioner kroner.

Anklager ved Nordjyllands Politi, Morten Sønderby, fortæller, at første retsmøde i sagen er fastsat til 27. oktober, men det er langt fra ensbetydende med, at Lamborghiniens skæbne bliver afgjort til den tid.

For vejen fra midlertidig beslaglæggelse til endelig konfiskation er længere end som så.

- En beslaglæggelse er et foreløbigt retsmiddel, mens det så er en dom, der skal afgøre om der skal ske en endelig konfiskation. Det, er det, folk vader lidt rundt i - der er altså en klar forskel på beslaglæggelse og konfiskation, forklarer han.

- Formålet med retsmødet er i første omgang at få afgjort, om politiet kan opretholde beslaglæggelsen. Og én ting er, at man går i retten for at få afgjort, om politiet kan beholde den ting, man har taget. Det næste er så at få afgjort, hvornår straffesagen efterfølgende kan behandles, forklarer anklageren.

- Og når der så på et tidspunkt er faldet en dom, skal man igen huske på, at sådan en dom i sidste instans kan ankes til Landsretten. Så det kan tage sin tid, lyder det fra anklageren, der dog ikke tør give et bud på, hvor lang tid, der normalt vil gå fra en bilist bliver stoppet for vanvidskørsel til den endelige dom falder.

Hvis en bil bliver endelig konfiskeret i forbindelse med en dom for vanvidsbilisme, kommer den på auktion på Lauritz.com, hvorefter pengene ender i statskassen.

1. oktober viste en opgørelse fra Rigspolitiet, at det første halve år med loven om vanvidskørsel havde resulteret 510 beslaglagte køretøjer. Nordjyllands Politi oplyser, at 42 af disse var beslaglagt i Nordjyllands Politikreds.

På samme tidspunkt oplyste Rigspolitiet til DR, at der endnu ikke havde været biler fra sager om vanvidskørsel på auktion.