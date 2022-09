Stak af fra politiet og hoppede i havnen

HIRTSHALS:En mand tog natten til fredag en temmelig alternativ metode i brug for at prøve at slippe fra politiet i Hirtshals: Han hoppede i havnen. Det fortæller vagtchef Thomas Ottesen fra Nordjyllands Politi.

Hele balladen startede noget før, da politiet 02.10 fik en anmeldelse om, at en mand stod og råbte og skreg og begik hærværk mod nogle parkerede biler. En patrulje blev sendt til stedet, og det endte hverken værre eller bedre, end at manden angreb betjentene.

Derefter stak han af - og hoppede altså i havnen for at slippe for lovens lange arm.

- Han svømmer så langt ud, at betjentene ikke kan nå ham, men de kan stadig se ham, når de lyser på ham. Så det ender med, at vi må rekvirere assistance fra redningsbåden for at få ham hevet på land, siger Thomas Ottesen.

Det lykkedes at få ham fisket ud af vandet, og manden blev anholdt. Fredag morgen lå han på sygehuset i Aalborg for at blive varmet op efter omkring 20 minutter i det trods alt ikke længere sommervarme vand, og for at få en lægelig vurdering.

Senere fredag skal politiets jurister tage stilling til, om man vil fremstille den anholdte i et grundlovsforhør - den alvorligste sigtelse i den sammenhæng vil være vold mod betjentene.