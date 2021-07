Staten brugte over 50 millioner på to apps: Så mange nordjyder har dem

NORDJYLLAND:Du kan efterhånden lade pungen blive derhjemme. De mange plastikkort har fået digitale alternativer, der gør, at du kan have det meste på din mobiltelefon.

Det gælder blandt andet, når du skal bruge dit gule sundhedskort ved lægen, eller hvis du bliver stoppet af ordensmagten, der gerne vil se dit kørekort.

Et stort antal af nordjyder har taget teknologien til sig ved at have det digitale kørekort og/eller sundhedskort på deres mobiltelefon.

Det viser tal fra Panel Nordjylland.

Hvis du kigger på mobiltelefonen hos nordjyderne, kan du på hver tredje finde enten deres kørekort, sundhedskort eller begge dele.

Når man tager i betragtning, at applikationerne har været på markedet i mindre end et år, er det flotte tal, mener lektor i datalogi på Aalborg Universitet, John Stouby Persson.

- Implementeringen af sådanne apps tager lang tid, og der er en lang omstillingsperiode, siger han.

- Men Danmark er i toppen over lande, der er digitalt modne. Det viser tallene også, når en tredjedel allerede har kørekort og/eller sundhedskort på telefonen.

I november 2014 blev alt post fra det offentlige digitalt, så det for mange blev nødvendigt at have en e-boks. Set i lyset af at kørekort og sundhedskort har været frivillige alternativer til plastikkort, vurderer lektor John Stouby Persson, at det høje tal skyldes en synergieffekt, som kan trækkes tilbage til 2014.

- Digitalisering giver mere digitalisering. Borgerne har stiftet bekendtskab med det, og når der allerede er offentlige apps på telefonen, er skridtet til at få en ekstra app kortere. Særligt hvis det er nemt og løser konkrete problemer, siger John Stouby Persson.

Sådan får du digitalt kørekort og sundhedskort Applikationerne er et frivilligt alternativt til plastikkortene. Digitaliseringsstyrelsen opfordrer til, at man beholder de fysiske kort, selvom man har dem på sin telefon. Kørekort: 1. Søg efter 'Kørekort', der hvor du normalt henter apps. 2. Når du har downloaded appen, åbner du den. Derefter skal du logge ind med NemID. 3. Du bliver bedt om at aktivere dit digitale kørekort ved at scanne dit pas med din telefon. 4. Klar til brug. Sundhedskort: 1. Søg efter 'Sundhedskortet', hvor du normalt henter apps. 2. Log ind med NemID. 3. Alle over 15 år modtager et donorkort. Du kan lukke vinduet eller tilmelde dig som donor. 4. Klar til brug. Dine oplysninger bliver automatisk opdateret i Sundhedskortet, hvis du flytter, skifter læge eller får nyt efternavn. Hvis du har børn under 15 år, kan du automatisk se deres sundhedskort i appen også. Kilde: Digitaliseringsstyrelsen VIS MERE

To måneder efter lanceringen af kørekort-appen meldte Digitaliseringsstyrelsen, der står bag appen, at en million danskere havde fået digitalt kørekort. En million havde downloadet sundhedskortet efter godt tre uger.

En app til alle koster penge

Udviklingen af appen til det digitale kørekort kostede 45 millioner kroner. Det digitale sundhedskort kostede 10 millioner kroner, da erfaringer og software fra kørekortet kunne bruges til den nye app.

- Jeg synes, det er godt givet ud i betragtning af, at vi har fået en sikker løsning for borgerne - men også for myndighederne, sagde transportminister Benny Engelbrect til DR i november i forbindelse med lanceringen af det digitale kørekort.

Det digitale kørekort og sundhedskort skal kunne bruges af både bedstemor og barnebarn, og ifølge lektor i datalogi John Stouby Persson er det blandt andet med til, at appsene bliver dyrere.

- Man kan godt lave noget, der ligner 80 procent, meget billigere. Men tager man i betragtning, at de her apps skal kunne bruges af alle, så er min vurdering ikke, at 55 millioner er dyrt, siger han.

Digitaliseringsstyrelsen opfordrer til, at man stadig beholder plastikkortene, selvom man har hentet dem digitalt. Det digitale kørekort kan indtil videre ikke bruges i udlandet, så skal du uden for landets grænser, skal du have det lyserøde plastikkort med. Det digitale sundhedskort gælder på samme vis som det gule plastikkort, men i en overgangsperiode kan der være steder, du ikke kan bruge appen. Det kan være ved klinikker, der anvender magnetstribelæsere.

På sigt er det meningen, du skal kunne vælge mellem sundhedskort-appen og det fysiske sundhedskort.