Staten deler ud. Men hvorfor får en midtjyde flere penge til kultur end en nordjyde?

Der er masser af musikalsk talent i Nordjylland.

Faktisk så meget, at hvis et nyt udspil om fordeling af økonomisk tilskud går igennem, kan MGK Nord - Musikalsk Grundkursus, der er et tre-årigt tilbud til unge talenter, der gerne vil forberede sig på en uddannelse og karriere inden for musikken - tage 66 elever i stedet for de nuværende 40.

Den udsigt vækker naturligvis glæde hos Jan Jacobsen, leder af Aalborg Kulturskole, der driver MGK Nord. Som fortalt til Nordjyske siger MGK Nord år efter år nej til kvalificerede unge mennesker, fordi talentskolen reelt ikke har plads til at tage eleverne. Derfor vil et øget statstilskud kunne rette op på denne ubalance - til fordel for både de unge og i sidste ende også det publikum, der gerne lægger øre til en god koncert.

Men helt så enkelt er det ikke.

For når der tales tilskudskroner og omfordeling, er der i sagens natur nogle, der mister penge, hvis andre skal have flere - medmindre den samlede pulje stiger. Og umiddelbart er der i dette tilfælde blot tale om en omfordeling efter befolkningstal, hvor MGK Nord hidtil har fået syv procent af puljen, selv om Nordjylland huser 10 procent af befolkningen og 14 procent af landets musikskoleelever.

Derfor har der fra både lokal- og landspolitisk hold lydt kritik af en ny fordeling af pengene til MGK-centrene, som der i alt findes otte af herhjemme. Også regeringen har sin skepsis. Kulturminister Joy Mogensen ønsker at stille op til interview, men Socialdemokratiets kulturordfører Kasper Sand Kjær siger blandt andet til Nordjyske:

- Jeg synes, man skal passe på med at lave noget, der på papiret kan virke retfærdigt, men som kan ende med at få store konsekvenser for de steder, der vil miste penge, lyder det - og kulturordføreren slår på, at det er vigtigt, at der er gode kulturtilbud uden for de store byer.

Øh, ja. Naturligvis vil det gå ud over nogle MGK-centre og deres opland, hvis tilskuddet går ned. Men eksempelvis får MGK Midtvest i dag 4,8 mio. kr. om året mod 2,9 mio. kr. til MGK Nord, selv om sidstnævnte har et større befolkningstal, flere musikskoleelever og flere ansøgere til uddannelsen - og i øvrigt ikke kun servicerer talenter fra Aalborg, men derimod fra hele det nordjyske område.

Den overordnede bekymring lyder som politisk tågesnak, der handler om at holde på sit for enhver pris. For det giver da ingen mening at bevare en skidt ordning af frygt for at ramme dem, der har en urimelig fordel - så ændrer vi intet til fordel for de dårligt behandlede og helheden generelt. Vi må håbe, at Statens Kunstfond, der står for evalueringen og nu skal fordele tilskuddene på ny, ser igennem tågen og har mod til at fordele pengene mere ligeligt, så de nordjyske musiktalenter har mulighed for at spille op og spille med. Det vil virke sagligt og fair.