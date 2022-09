Staten sælger markant Aalborg-ejendom med millionafslag

AALBORG:En af de mest iøjnefaldende erhvervsejendomme langs indfaldsvejene til Aalborg havde et prisskilt på 112 millioner kroner, da den blev sat til salg i marts i år af statens ejendomsselskab, Freja Ejendomme.

Nu er ejendommen, som huser Skattecenter Aalborg, solgt - og det er sket med et betragteligt afslag i prisen.

Hvor stort vil Freja Ejendomme ikke afsløre.

- Men det meste af afslaget skal bruges på klimaforbedringer i ejendommen. Købere til ejendomme som denne er ekstremt klimabevidste - og det gælder både i forhold til forbrug og indeklima, oplyser Mattias Manstrup, partner i erhvervsmæglerkæden Nordicals Aalborg, som har stået for salget.

Køberne er et konsortium bestående af K Properties fra Aalborg samt fire pensionskasser; Sampension, Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger, Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Teknikum- og Diplomingeniører.

Bygningen på Skibsbyggerivej er tegnet af Lundgaard & Tranberg Arkitekter og opført i 2002-2003. Den rummer ca. 7000 m2 erhvervsarealer fordelt på fem etager og med en tilhørende kælder på ca. 850 m2. Der hører ca. 150 p-pladser til ejendommen.

- Østhavnen i Aalborg er i rivende udvikling i disse år og betragtes som det mest attraktive kontorområde i Nordjylland. Beliggenheden er med andre ord helt i top på denne ejendom, som vi vil omdanne til et moderne og energivenligt flerbrugerhus med plads til flere mellemstore lejere, siger Jeppe Lynge Larsen, COO hos K Properties.

Skattecenter Aalborg vil også fremadrettet holde til på adressen.