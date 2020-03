Statsminister: 75 procent lønkompensation til fyringstruede privatansatte

DANMARK:Regeringen vil lønkompensere virksomheder, så der sendes så få ansatte hjem som muligt.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde søndag.

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå at kaste Danmark ud i en økonomisk krise som følge af corona.

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at holde dansk erhvervsliv og lønmodtagere så meget ude af krisen som muligt.

- Vi har meget stor forståelse for, at man vil sende medarbejdere hjem, men lad være med at fyre dem.

Ordningen er midlertidig og vil gælde fra 9. marts til 9. juni .

- Staten vil betale op til 75 procent af lønnen til privatansatte fyringstruede lønmodtagere.

- Nogle er blevet fyrede, og andre virksomheder påtænker det, flere vil blive ramt de kommende dage, det er alvorligt. For mange er det ekstra urovækkende, at ingen kan sætte en slutdato på det her, det forstår jeg godt, siger statsministeren.

Det indeholder den nye trepartsaftale Aftalen skal sikre virksomhedernes overlevelse, og dermed at de ansatte fortsat får løn. Staten giver lønkompensation på 75 til 90 procent af den løn, virksomheder betaler medarbejdere, som må sendes hjem på grund af økonomisk nedgang som følge af corona. For funktionærer er der et lønloft på 23.000 kroner, mens det for timelønnede er på 26.000 kroner. For sidstnævnte er lønkompensationen på 90 procent. Det gælder virksomheder, der står overfor at skulle fyre mindst 30 procent af medarbejderne eller mindst 50 ansatte. Virksomhederne skal fortsat betale fuld løn i perioden og ikke fyre nogle medarbejdere, samtidigt med, at der holdes på andre. Ordningen vurderes at koste staten omkring 2,6 milliarder kroner. Aftalen skal godkendes af Folketinget, men det ventes at blive en formalitet. Ordningen vil gælde fra den 9. marts til den 9. juni 2020. Kilder: Finansministeriet.

Dansk Arbejdsgiverforening glæder sig over trepartsaftalen.

- Vi ser, at virksomheder fra den ene dag til den anden står overfor tomme ordrebøger, som har presset dem i knæ.

- Det her vil koste statskassen dyrt, men hvis vi ikke gjorde det, ville det koste os alle sammen endnu dyrere. Det er en god aftale som vil bidrage til, at færre vil miste deres job, siger Jacob Holbraad.

Også Fagbevægelsens Hovedorganisation med 1,4 millioner medlemmer glæder sig over trepartsaftalen, der blev præsenteret søndag.

- Ekstraordinære situationer kræver ekstraordinære løsninger. Den her aftale vil udgøre væsentligt positivt bidrag til at skabe tryghed for lønmodtagerne i den her svære situation, siger Lizette Risgaard.

Statsministeren blev spurgt om grænselukningen.

Hertil svarede hun, at grænserne til Danmark er lukket, og det er en politisk beslutning.

- Når man anbefaler folk ikke at rejse ud, er det i mine øje lige så logisk at bede folk om ikke at rejse ind.

- Hvis vi skal afvente evidensbaseret viden, så kommer vi ganske enkelt for sent.

- Det giver sig selv, at hvis vi ikke samtidig gør noget ved rejsemønsteret ind og ud ad Danmark, så risikerer vi at underminere den strategi, der er valgt i Danmark, siger hun.