Statsminister vil svare på spørgsmål om slettede sms'er efter flyverskjul

KØBENHAVN:I dagevis har flere medier forsøgt at få svar på centrale spørgsmål i minksagen, hvor det sidste år blev besluttet, at flere millioner mink skulle aflives af frygt for en mutation af coronavirus i mink.

I den forbindelse indkalder Statsministeriet til pressemøde onsdag klokken 20 om de sms'er, som er blevet slettet i sagen af blandt andre fire topfolk i Statsministeriet, herunder statsminister Mette Frederiksen (S).

Den seneste uge har statsministeren og andre ministre gang på gang undladt at svare på spørgsmål om de slettede sms'er.

Men nu varsler hun svar i sagen om de aflivede mink.

På et pressemøde i forbindelse med Nordisk Råds møde i København, sagde statsministeren tidligere onsdag:

- Nu er vi i dag optaget af de nordiske spørgsmål. Men lad os se, om vi ikke senere på dagen kan samle op på de spørgsmål, der bliver stillet, og så giver jeg svarene der.

Mette Frederiksen har oplyst, at hun som statsminister blev "rådgivet" til at slå en funktion for automatisk sletning af sms-beskeder til. Hun valgte at følge denne rådgivning, som skyldes "informationssikkerhed".

Modtagerne af sms'erne har dog ikke fået samme rådgivning.

Hun har endnu ikke svaret på, hvornår hun slog funktionen til, ligesom hun heller ikke har svaret på, hvem der konkret rådgav hende.

En række andre ministerier benytter ikke automatisk sletning.

Allerede for et år siden stod det klart, at et flertal i Folketinget ville have sagen undersøgt, og at der kunne blive behov for at gemme skriftligt materiale i sagen.

Et andet spørgsmål er derfor, hvor mange sms-beskeder, der er blevet journaliseret efter reglerne og dermed gemt for eftertiden, selv om de blev slettet.

Statsministeriet ventede flere måneder med at svare Minkkommissionen, som blev nedsat for at undersøge sagen.

Den bad om at få udleveret de sms'er, der var relevante i sagen, men måtte altså vente meget længe på svar.

Tiden er en afgørende faktor for, om sms'erne kan genskabes, eller om de bliver overskrevet af andre oplysninger på telefonen. Det forsøger politiets teknikere nu på, efter at medierne gik ind i sagen.