Statsministeren optimistisk: Mulighed for en gradvis åbning efter påske

KØBENHAVN:Statsminister Mette Frederiksen (S) holdt mandag aften pressemøde i spejlsalen i statsministeriet. Her var det en optimistisk statsminister, der opfordre til, at danskerne står sammen til de kommende to uger - henover påske.

Er tallene stabile i de kommende uger, vil regeringen måske begynde en gradvis, stille og kontrolleret åbning af samfundet igen på den anden side af påsken, fortalte statsministeren.

- Hvis vi ikke lykkes med at stå sammen og holde afstand. Hvis tallene stiger voldsomt. Hvis danskere mødes og forsamles, så kan vi ikke åbne Danmark op efter påske. Så kan vi komme i den modsatte situation, hvor vi må stramme endnu mere.

- Vi kigger ind i en meget mærkelig tid. Vi vil opleve, at flere bliver syge, men hvis vi står sammen, så kan vi se en gradvis åbning af samfundet, sagde Mette Frederiksen.

Arbejde og i skole forskudt

Det vil dog være en anderledes genåbning af landet. Danskerne skal måske indstille sig på at gå på arbejde og i skole på forskudte tidspunkter.

- Det at åbne Danmark op, bliver mindst lige så svært som at lukke Danmark ned. Måske endda endnu sværere.

- Når vi skal gå på arbejde, uddanne os og gå i skole, så skal det ske på forskellige tider af dagen. Vi skal undgå myldretidstrafik, og når vi skal gå på arbejde, så skal det være på en anden måde end hidtil, sagde Mette Frederiksen.

Hun sagde at indsatsen vil blive "justeret skridt for skridt", så man ikke går for hurtigt frem.

Danmark vil nemlig ikke åbne grænserne, selvom der er optimisme i forhold til snart at kunne begynde en gradvis åbning af arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.

- Vi skal selvfølgelig ikke hente ny smitte ind udefra, sagde Mette Frederiksen.

Sygdom spredes langsomt

Der var dog også en del optimistiske signaler fra statsministeren.

- Situationen er alvorlig, men vi kan også se tegn på, at smitten spreder sig langsommere end frygtet. Det giver anledning til en forsigtig optimisme, sagde Mette Frederiksen.

Tiltagene mod corona har virket oplyste statsministeren.

- De tiltag, vi har taget, nytter. Det virker. Det første tegn er, at fra den dag, vi lukkede ned, er smitten med almindelig influenza stoppet.

I en "særlig besked" til ældre og svage, sagde Mette Frederiksen:

- I må desværre indstille jer på, at indrette jer på smitterisikoen nogen tid endnu. Vi beder i virkeligheden de svageste om at være de stærkeste i denne tid.

- Det er svært at være angst i en corona-tid. Men I må stole på, at vi først så småt sætter gang i samfundet. Og når coronaen klinger af, så bliver der tid til flere besøg, sagde hun.

Statsministeren fortalte, at det vil hjælpe de ældre og svageste danskere, når sundhedsmyndighederne igen begynder at teste flere.

- At vi begynder at teste flere, er i virkeligheden en betingelse for, at vi kan åbne op igen, sagde hun.