Statsministeren: Forlænger nedlukning til efter påske

KØBENHAVN:Statsminister Mette Frederiksen (S) informerede på et pressemøde mandag eftermiddag, at regeringen har besluttet at forlænge de nuværende restriktioner til efter påske.

- Regeringen forlænger alt, hvad der er sat i gang indtil 13. april, sagde Mette Frederiksen på pressemødet, der blev holdt i spejlsalen i statsministeriet.

Konkret betyder den forlængede nedlukning, at regeringen ifølge Mette Frederiksen forlænger den midlertidig grænsekontrol - der allerede gælder allerede hen over påsken.

Offentligt ansatte, som ikke er i kritiske funktioner skal fortsat blive hjemme, og privatansatte opfordres ligeledes til at blive hjemme og begrænse udgang.

Lukningen af dagtilbud, skoler og fritidstilbud forlænges. Forsamlingsforbuddet for mere end 10 personer forlænges. Lukning af natklubber, restauranter og caféer forlænges. Lukning af teater, fitnesscentre og solcenter, massører og tatovører forlænges. Der skal fortsat holdes god afstand i detailhandlen og kollektiv trafik.

- Statens Serum Institut vurderer, at tiltagene kan have en effekt på smittespredning og dermed belastning af sygehuse, hvis initiativerne vel at mærke fortsætter. Derfor er det vigtigt, at vi som land holder fast, sagde statsministeren.

Skal holdes sig hjemme i påsken

Spidsbelastning fra coronavirus ventes at indtræffe inden for de kommende fire uger.

- Det er min tro, mit håb, og min forventning, at vi kommer godt ud af det her på den anden side, fordi vi formår at stå sammen. Fordi sammenholdet er så stærkt, som det er, sagde Mette Frederiksen på pressemødet.

Mette Frederiksen er bevist om, at påsken er en tid på året, hvor mange familier og bekendte mødes.

- I påsken bliver det svært. Her er mange familier vant til at mødes. Det bliver svært, men vi har brug for, at vi alle tænker os godt om, sagde hun.

- Hvis danskerne fortsætter med at respektere reglerne, så kan vi komme meget langt. Men jeg afviser ikke noget. Min udmelding om påsken er meget, meget vigtig. Vi er nødt til at blive hjemme i påsken, så smitten ikke spredes fra en landsdel til en anden, sagde Mette Frederiksen.

17.000 har meldt sig til at hjælpe

Med på pressemødet er også blandt andre formand Danske Regioner, Stephanie Lose (V).

Hun fortalte, at landets sygehuse er i gang med at installere udstyr og opkvalificere medarbejdere til at tage imod flere intensivpatienter.

- Mere end 17.000 mennesker har meldt sig til at hjælpe, hvis vi skulle få brug for det. Vi håber, at vi ikke får brug for det. Men det er rørende, det er dejligt og et lyspunkt i vanskelig tid, at så mange har meldt sig, sagde Stephanie Lose.

Hun fortalte, at regionerne får mange henvendelser om indkøb af værnemidler, som ikke alle er brugbare.

- Vi er nødt til at prioritere vores ressourcer. Vi er udfordret af begrænset leverancer af test og værnemidler.

- Det er et resultat af pres på verdensmarkedet. Vi kan ikke være sikre på, at vi får de forsyninger, der er bestilt, sagde Stephanie Lose.

Mere testudstyr på vej

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fortalte på pressemødet, at sundhedsmyndighederne skal teste "mere agressivt"

- Derfor skal vi indkøbe mere udstyr og testkit. I den forbindese vil jeg gerne beklage, at de danske sundhedsmyndigheder ikke har reageret hurtigt nok på henvendelser om tilbud om at købe udstyr, sagde Magnus Heunicke.

- Myndighederne har blandt andet ikke taget imod tilbud om testkit fra Sydkorea. Tilbuddet gælder dog stadig. Derfor får Danmark yderligere 7000 testkits i denne uge. Så samlet set vil Danmark få 14000 flere testkit i denne uge, sagde Magnus Heunicke.