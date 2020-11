Statsministeren svarede på nordjydernes spørgsmål: - Vi håber på at kunne åbne Nordjylland før tid

Hvad er status på Danmarks økonomi, og hvordan kommer borgerne til at betale?

- Meget tyder på, at vi er kommet bedre gennem foråret og sommeren, end vi har turde håbe på. Danskerne bruger penge igen, og det er rigtig godt for beskæftigelsen herhjemme. Det er også gået bedre for dansk eksport, end vi turde håbe på. Men det er en usikker verden, vi lever i. Mange europæiske lande er lukket mere ned, end vi er, så, og dermed er der en risiko for, at vi kan eksportere mindre. Derudover kigger turismen i Danmark ind i en svær vinter, da rejseaktiviteten er lav i hele verden. Hele oplevelsesøkonomien er hårdt ramt. Der er mange usikkerhed.

- Derfor er det vores klare vurdering, som også er bakket op af flere eksperter, at når man står i en global pandemi er det bedre at spytte penge ud med hjælpepakker for at holde liv i virksomheder og holde folk i arbejde. Det har den konsekvens, at vi får noget mere gæld. Vi har været ude at låne penge. Der kommer en gæld i fremtiden, som vi kommer til at forholde os til. I forhold til skattestigninger. Vi har ikke generelt planer om at sætte skatten op i Danmark, men når vi er ovre det her, så kan det godt være, at vi kommer til at træffe nogle beslutninger om at sætte noget fremtid ind i økonomien.

- Alt tyder på, at har man styr på sygdommen, så har man også styr på økonomien. Derfor vil jeg så gerne holde smittetrykket nede. Det er stadig vores vurdering, at vi har musklerne til at hjælpe virksomheder med hjælpepakkerne. Det ser ud til, at dansk økonomi er en af de økonomier, der kommer bedst gennem 2020, fordi vi som udgangspunkt har en stærk økonomi, vi har handlet hurtigt og har styr på epidemien.