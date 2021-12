Statsministeren var i tvivl, men lukkede Nordjylland alligevel

Da Nordjyske i november 2020 gik i rette med regeringens stigmatisering af Nordjylland som et potentielt nyt Wuhan, fik vi ørerne i maskinen hos socialdemokratiske borgmestre og lokalpolitikere.

Det var ikke statsminister Mette Frederiksen, der sammenlignede Nordjylland med arnestedet for coronapandemien, skrev en borgmester i en e-mail til os; det var Nordjyske og resten af dansk presse, og det kunne vi ikke være bekendt.

I læserbreve og på Facebook skrev flere politikere, at vi havde misforstået hele sagen. Minkene skulle ikke slås ned på grund af den såkaldte cluster-5, en variant opstået i nordjyske minkfarme, men for at få udryddet risikoen for kommende og endnu farligere minkvarianter.

Sådan har kritikken af pressen lydt længe. Men det var og er forkert.

Den 4. november 2020 beordrede Mette Frederiksen på TV alle mink aflivet og syv nordjyske kommuner lukket ned. Begrundelsen lød, at den globale folkesundhed var truet af den såkaldte cluster-5, en minkvariant fundet i Nordjylland, som muligvis ikke kunne stoppes af vacciner.

Torsdag i denne uge vidnede Mette Frederiksen i Minkkommissionen, og undervejs afbrød hun udspørgeren, som hun syntes gled for let hen over temaet om cluster-5.

- Skal vi ikke lige dvæle lidt ved det her, spurgte statsministeren.

- For det er det, det hele handler om.

Statsministeren forklarede, at hun ”ikke på noget tidspunkt” hverken før eller siden har fået en så ”eksplicit og tydelig” risikovurdering fra de danske myndigheder. Regeringen fik at vide, at der var en risiko for, at det globale samfund ville reagere hårdt over for Danmark, medmindre man hurtigt og effektivt fik fjernet minkvarianten.

- Og ingen ansvarlig regering kunne sidde sådan en risikovurdering overhørig.

Tydeligere kan det ikke siges: det seneste års pinefulde minkforløb udspringer af cluster-5.

Det er derfor interessant, hvad statsministeren også fortalte i kommissionen. Hun var nemlig "i tvivl", som hun sagde, om det var den rigtige løsning ”at gå så langt, som vi gør”. Hun spurgte til det ”tre, måske fire gange” på et møde i regeringens koordinationsudvalg den 3. november 2020. Hver gang svarede sundhedsminister Magnus Heunicke, at det var det.

Men hvis statsministeren var i tvivl, hvorfor bad hun så ikke om en ekstra vurdering fra andre myndigheder end Statens Serum Institut? Både Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm og forskere fra Københavns Universitet havde også set risikovurderingen, som de mente var forkert. Hvorfor blev de ikke hørt?

Og hvorfor lyttede Magnus Heunicke og især hans departementschef Per Okkels ikke mere til Mette Frederiksens tvivl? Vi ved fra kommissionen, at i hvert fald Per Okkels på mødet den 3. november 2020 allerede var bekendt med Søren Brostrøms afvisning af risikoen for vacciner.

Hastighed var afgørende, sagde statsministeren i torsdags. Nuvel, men sikkerhed for det videnskabelige grundlag må være af lige så stor betydning for en beslutning, der tilsammen kostede Danmark 26 milliarder kroner og påførte 300.000 nordjyder restriktioner, der ikke er set herhjemme siden Besættelsen.

Det var minkavlere, virksomhedsejere og borgere her i regionen, der måtte bære de største byrder som følge af regeringens beslutning, og vi måtte tilmed opleve at blive udskammet af regeringen som et potentielt nyt Wuhan.

For nej, skræmmebilledet, der hurtigt viste sig at være skrupforkert, blev ikke opfundet af pressen. Det blev efter alt at dømme første gang brugt af tidligere direktør for Statens Serum Institut, Kaare Mølbak, på et møde med minkavlere den 2. november 2020, og regeringen gjorde det til sit eget.

Derfor er spørgsmålet, som lokale socialdemokrater – og alle andre, for den sags skyld – bør stille til Mette Frederiksen, dette:

Når du nu forklarer, at du var i tvivl, hvorfor undersøgte du så ikke sagen bedre, inden du påførte Nordjylland så stor skade?