Statsministeriet holder coronapressemøde klokken 14

KØBENHAVN:Statsministeriet indkalder til pressemøde om coronasituationen fredag klokken 14.

Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Invitationen kommer i kølvandet på flere dage med høje smittetal og varsling af mulige restriktioner. Flere partier har udtalt, at blandt andet et forsamlingsloft på ny kan komme på tale.

Torsdag fortalte sundhedsmyndighederne, at smitten med covid-19-varianten omikron ifølge dem betyder, at der er behov for flere restriktioner for at inddæmme smitten julen over.

På Facebook skrev statsminister Mette Frederiksen (S), at hun "er ikke i tvivl om, at nye tiltag bliver nødvendige for at bryde smittekæder".

Torsdag var i øvrigt den dag med det hidtil højeste antal registrerede smittede på et døgn under epidemien.

9999 borgere i Danmark fik således besked om, at de var blevet testet positive for coronavirus. Det oplyste Statens Serum Institut (SSI).

