Stiftstidende udkommer ikke på papir søndag

NORDJYLLAND:NORDJYSKE Stiftstidende udkommer i dag søndag ikke som papiravis. En fejl i trykkeriet betød natten til søndag, at det ikke kunne lade sig gøre at trykke papirudgaven af avisen, og det har - trods mange anstrengelser - ikke været muligt at finde fejlen, så avisen kunne trykkes.

Derfor modtager abonnenter i dag blot en grøn seddel i postkassen med besked om, at papiravisen ikke udkommer.

E-avisen derimod udkommer som normalt og kan læses her.