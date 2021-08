Smittestigning i Danmark: Sådan er status i Nordjylland lige nu

NORDJYLLAND:Med 1193 nye coronasmittede i Danmark er antallet af smittede på landsplan onsdag det højeste siden slutningen af juli.

I Nordjylland er smittetallene dog forholdsvis stabile.

Onsdag lyder incidenstallet for regionen på 123,0. I går var tallet 122,0.

I alt er 726 nordjyder blevet testet positive for coronavirus de seneste syv dage.

Incidenstallet er antallet af smittede pr. 100.000 indbyggere målt over en uge.

Der er onsdag tre indlagte i Region Nordjylland, og ingen af dem er i øjeblikket på intensiv.

I tabellen herunder kan du få et overblik over, hvordan smitten er i din kommune:

Faldende incidenstal

To af de nordjyske kommuner ligger stadig i den kategori, Statens Serum Institut betegner som høj. Det betyder, at de har et testjusteret incidenstal på over 150.

Testkorrigerede incidenstal tager højde for, hvor mange der er testet i kommunen - ikke kun, hvor mange som er smittet.

Den høje incidens gælder Aalborg Kommune (incidens 199,35) og Brønderslev Kommune (incidens 167,81).

Fælles for de to kommuner er dog, at der i begge er registreret et fald fra tirsdag til onsdag.

Hårdest ramt i Aalborg Kommune

I Aalborg Kommune er det sognene Sankt Markus (incidens 428,2) og Vor Frelser Sogn (incidens 418,54), der er hårdest ramt med et incidenstal over 400.

I Brønderslev Kommune gælder det sognene Tise (incidens 423,28) og Brønderslev Sogn (incidens 279,26).

Også i de nævnte sogne er tallene faldene fra tirsdag til onsdag.

Ingen af hverken kommunerne eller sognene er i nærheden af en nedlukning.

Kriterier for nedlukning Kommuner: - Testjusteret incidens: 500 eller derover - Antal smittede i de seneste syv døgn: 20 eller derover Sogne: - Incidens: 1000 eller derover - Antal smittede i de seneste syv døgn: 20 eller derover - Positivprocent: 3 eller derover Alle kriterier skal være opfyldt for en nedlukning. Kilde: Statens Serum Institut VIS MERE

For bare få dage siden havde Frederikshavn Kommune også, hvad Statens Serum Institut anser som et højt incidenstal.

Men tallet ligger onsdag på 137,41, hvilket betyder, at kommunen nu har, hvad der betegnes som, lav incidens.