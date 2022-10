Plader faldet af stillads - Aggersundbroen spærret for al trafik

AGGERSUND:Plader, der har revet sig løs fra et stillads i forbindelse med reparations og vedligeholdelsesarbejde på Aggersundbroen, har søndag over middag ført til, at broen er spærret for al trafik.

Det oplyser vagtchef Ole Buus, Nordjyllands Politi, der formoder, at det er den tiltagende blæst, der har forårsaget, at pladerne har revet sig løs fra stilladset.

Der skulle ikke være kommet personer til skade i forbindelse med, at pladerne har revet sig løs fra stilladset.

- Der er folk på stedet, der er i gang med at rydde op, så vi kan få trafikken til at glide igen. Men jeg har ikke på nuværende tidspunkt nogen tidshorisont for en genåbning af broen, siger vagtchefen til nordjyske.dk.

Det er ikke blot kørende trafik, der ikke kan passere broen. Heller ikke gående kan komme over broen, før stilladset er fjernet og det igen er ufarligt at passere broen.

Ifølge nordjyske.dks oplysninger skulle der være indkaldt ekstra mandskab fra det selskab, der har leveret stilladset, så de løsrevne plader kan fjernes og broen gøres sikker at passere igen hurtigst muligt.

En betjent på stedet formoder, at der kan gå flere timer, inden broen igen kan åbnes for trafik.

Også en anden bro Sallingsundbroen har problemer med blæsten. Her oplyser Vejdirektoratet på trafikken.dk, at blæsten er så kraftig, at bilister opfordres til at køre forsigtigt over broen.

Opdateres...

Aggersundbroen spærret