Stjal dankort fra ældre og hævede store beløb: To mænd er nu sigtet

NORDJYLLAND:To mænd bliver fredag fremstillet i et grundlovsforhør, hvor de er sigtet for flere tyverier af hævekort fra ældre borgere og efterfølgende misbrug af kreditkortet.

De to mænd - på 47 og 57 år - er sigtet for i alt 33 forhold, som strækker sig over en periode fra sommeren sommeren 2018 til september i år.

Ifølge sigtelsen har de to mænd stjålet kreditkort fra seks ældre borgere, der var ude at handle. Tyverierne er sket i Skagen, Brønderslev, Aalborg og Hadsund.

- Efterfølgende har mændene, ifølge politiet, flere gange hævet store beløb på de stjålne kreditkort, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Mændene blev anholdt torsdag formiddag i Horsens efter længere tids efterforskning, fortæller Peter Skovbak.

- Nu skal vi efterforske yderligere, og vi har en formodning om, at der kan komme flere forhold til, siger han.