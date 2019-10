Stjal dyre designermøbler: Skulle finansiere misbrug

NORDJYLLAND:På få uger begik en 24-årig mand fem indbrud, hvor han slap af sted med designermøbler for omkring 400.000 kroner.

De dyre tyvekoster skulle finansiere et misbrug, forklarede den 24-årige, da han var tiltalt i Retten I Aalborg.

Her tilstod han de fem indbrud samt et indbrudsforsøg, et tyveri af en bil og hæleri.

Det oplyser anklager Bjørn Fogh.

Den 24-årige begik det første indbrud 25. august, hvor han blandt andet stjal to svanestole og Ph-lamper.

Det var også dyre tyvekoster, den 24-årige gik efter ved de efterfølgende indbrud, hvor han blandt andet stjal Arne Jacobsen stole, Ægget, flere Ph-lamper og smykker.

Den 24-årige var ikke tidligere straffet. Han blev idømt seks måneders fængsel, hvoraf den ene måned blev gjort ubetinget.

Resten af straffen er med vilkår og samfundstjeneste og betinget af, at han modtager misbrugsbehandling.