Støjberg dømt: 60 dages fængsel

KØBENHAVN:Så er det afgjort. Den tidligere integrationsminister Inger Støjberg er blevet idømt 60 dages ubetinget fængsel,

Dommen blev mandag afsagt i Eigtveds Pakhus i København klokken 13.

Forud for dommen hilste Inger Søjberg med et smil på mange af de tilstedeværende.

Grimassen bliver mere alvorlig, men fortsat tid til pjat og grin indimellem.

Stemningen blev dog mere anspændt med tre minutter tilbage, før domsafsigelsen og snakken forstummede til hvisken og mumlen, da højesteretsdommer Thomas Rørdam sammen med de øvrige dommere kom ind i salen.

Inger Støjberg, der bor i Hadsund, blev dømt for at have udstedt en instruks om, at ingen mindreårige under 18 år måtte indkvarteres på samme asylcenter som en ægtefælle eller samlever. Det gjaldt også, selvom parret havde børn.

25 af rigsrettens 26 dommere stemte for, at Inger Støjberg var skyld i overtrædelse af ministeransvarsloven ved i strid med loven at kræve asylsøgerpar adskilt, når den ene af asylsøgerne var under 18 år.

Kun en enkelt dommer stemte altså for en frifindelse af den nordjyske tidligere integrationsminister.

Det var højesteretsdommer Thomas Rørdam, der afsagde dommen, og han oplyste, at 15 af de 26 dommere havde stemt for en ubetinget fængselsstraf - heraf havde 10 stemt for tre måneders fængsel, mens 5 havde stemt for de 60 dages ubetinget fængsel.

10 dommere stemte for en betinget fængselsstraf af forskellig længde, og derfor endte det altså med de 60 dages ubetinget fængsel. Altså skal dommen afsones.

Det er dog muligt, når man idømmes op til seks måneders fængsel, at man kan afsone med en fodlænke.

En enkelt af dommerne havde stemt for strafbortfald.

Det var et flertal i Folketinget, der i februar besluttede at sende Støjberg for den blot sjette rigsretssag i historien. To anklagere, Anne Birgitte Gammeljord og Jon Lauritzen, har ført sagen på vegne af Folketinget.