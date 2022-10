Støjberg er klar: Jeg glæder mig til nordjysk valgkamp

Valgets store duel står i Nordjylland. Statsminister Mette Frederiksen skal op mod Inger Støjberg, og den duel er der mindst en, der glæder sig til.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at føre valgkamp i det nordjyske. Det er første gang jeg er opstillet her, men jeg kender det ud og ind, for jeg bor her. Nu skal vi bare have en ny regering. Jeg mener, vi skal have en ny statsminister, for jeg synes ærlig talt ikke, at Mette Frederiksen har opført sig ordentligt. Særligt ikke overfor vores minkavlere, siger Inger Støjberg til Nordjyske umiddelbart efter at Mette Frederiksen satte dato på det kommende valg.

Tilbage i december sidste år blev Inger Støjberg stemt ud af Folketinget. Et stort flertal fandt at hun efter dommen i rigsretten ikke længere var værdig til en plads i Folketinget.

I juni stiftede hun partiet Danmarksdemokraterne, og de står ifølge meningsmålingerne til at få i omegnen af ti procent af stemmerne.