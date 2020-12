Ellemann bad hende gå: Støjberg går af som næstformand for Venstre

Inger Støjberg går af som næstformand i Venstre. Det skriver hun på Facebook. Det sker efter ønske fra Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen, skriver hun.

- Jakob Ellemann har i dag bedt mig om at gå af som næstformand for Venstre. Jeg forstår, at det blandt andet skyldes hans manglende tillid til min linje i en række politiske sager.

- Nu skal Venstre finde en ny næstformand. Sådan går det engang imellem i politik. Men uanset hvilke poster jeg bestrider, så skal I vide, at jeg kæmper for den politiske linje, som jeg ved, at I alle kender så godt, skriver Inger Støjberg.

Inger Støjberg fik et år som næstformand 21. september sidste år blev Inger Støjberg (V) valgt som sit partis næstformand. Lidt over et år senere - 29. december - er hun trådt ned fra posten igen på opfordring fra Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen. Det skete efter et ekstraordinært møde i Venstres forretningsudvalg. Ifølge Støjberg skyldtes opfordringen blandt andet Ellemann-Jensens manglende tillid til hendes "linje i en række politiske sager". Her er en blå bog om Venstres nu tidligere næstformand: * Navn: Inger Støjberg. * Alder: 47 år. * Født: 16. marts 1973 i Hjerk. * Datter af gårdejer Mathias Støjberg og medhjælpende ægtefælle Gudrun Støjberg. * Uddannelse: 1993: Student fra Morsø Gymnasium. 1995: Etårig højere handelseksamen i Viborg. 1999: Informationsakademiet på Viborg Handelsskole. 2013: MA i Business Administration fra Aalborg Universitet. * Erhvervskarriere: 1999-2001: Redaktør, Viborg Bladet. Fra 2001: Freelancejournalist ved Støjberg Kommunikation. * Politisk karriere: 1994-2002: Medlem af Viborg Amtsråd. 2001-2005: Medlem af Europarådet. 2005-2007: Næstformand for Venstres folketingsgruppe, ligestillingsordfører, fødevare-, familie- og forbrugerordfører samt medlem af Naturklagenævnet. 2007-2009: Politisk ordfører samt medlem af Udenrigspolitisk Nævn. 2009-2010: Beskæftigelsesminister og minister for ligestilling. 2010-2011: Beskæftigelsesminister. 2011-2014: Næstformand for Venstres folketingsgruppe samt integrationsordfører. 2014-2015: Politisk ordfører i Venstre. 2015-2016: Udlændinge- og integrations- og boligminister. 2016-2019: Udlændinge- og integrationsminister. 2019-2020: Næstformand i Venstre. Kilder: ft.dk, inger.dk, Ritzau.

Støjberg, der også er retsordfører, går af som næstformand i Venstre efter en dramatisk aften, hvor der har været møde i Venstres forretningsudvalg.

Mødet kom i stand, efter at Jakob Ellemann-Jensen meldte ud, at Venstre vil støtte en rigsretssag mod Inger Støjberg, såfremt der findes grundlag for det. Den melding har Støjberg højlydt undret sig over.

Det er ikke første gang, der er uenigheder mellem Støjberg og Ellemann.

Blandt andet skrev hun tidligere på året, at debatten om sexkrænkelser var ved at gå for vidt. Efterfølgende lagde Ellemann selv et opslag op, hvor han blandt andet skrev, at man skulle udtrykke sig varsomt i debatten.

Inger Støjberg skriver tirsdag desuden, at en række medlemmer af Venstres forretningsudvalg foreslog hende at tage orlov.

- Men det var magtpåliggende for Jakob, at jeg skal gå helt af som næstformand nu, skriver hun.

Hun skriver også, at hun er overrasket over, at sagen er endt, hvor den er.

Sagen, der muligvis kan føre til en rigsretssag, omhandler en instruks, som i februar 2016 blev udstedt af Udlændinge- og Integrationsministeriet med Inger Støjberg som minister. Den fik Udlændingestyrelsen til - i strid med loven - at adskille alle asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Instruksen blev i 2017 betegnet som ulovlig af Folketingets Ombudsmand. En adskillelse ville kræve en individuel vurdering af hvert enkelt par.

Instruksen om at adskille asylpar var klart ulovlig, konkluderede også Instrukskommissionen i sin delberetning. Den kom tidligere i december.

Derudover blev det konkluderet, at Støjberg blev advaret om ulovligheden, og at Folketinget efterfølgende blev vildledt om forløbet.

Kommissionen har dog ikke fundet beviser for, at den daværende minister gav en direkte ordre om at bryde loven.

Inger Støjberg blev valgt som næstformand i september sidste år. Der har været spekuleret i, om Inger Støjberg kunne finde på at skifte parti. Dette skriver hun ikke noget om i opslaget.