Støjberg: Kuglerne skal være danske

I dag skyder dansk militær med patroner, der er købt i Brasilien eller Tjekkiet, men om ikke så længe bliver ammunitionen formentlig nordjysk.

Meget tyder nemlig på, at det kun er et spørgsmål om tid, før den igen skal produceres ammunition på forsvarets gamle våbenfabrik i Elling udenfor Frederikshavn.

- Det er fuldstændigt oplagt, at der kommer gang i fabrikken igen. Den er jo stort set klar til, at produktionen kan begynde. Vi står i en situation, hvor vi har krig i Europa, og der er stor mangel på ammunition og militært materiel. Det lider vi under, siger Inger Støjberg, der mandag var på besøg på fabrikken sammen med Danmarksdemokraternes forsvarsordfører, Lise Bech.

Støjberg vil tage ønsket med til de kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig, og det vil - siger partiformanden - være højt på partiets ønskeliste.

Men muligvis behøver hun ikke at kæmpe hårdt for at få flertal for planen.

Også andre partier har fået øje på den gamle fabrik. Både Socialdemokratiet og fungerende forsvarsminister, Troels Lund Poulsen (V), har luftet ideen om at genåbne fabrikken. Sidstnævnte kommer muligvis også snart forbi Elling for at se nærmere på faciliteterne.

Forsvarsministeriet er allerede i gang med at undersøge mulighederne at genetablere en dansk produktion af ammunition til både forsvar og politi, og de har ligeledes også fået øje på Elling.

Inden fabrikken kan komme i gang, er der dog en del, der skal falde på plads.

Først skal Folketinget vedtage sagen og afsætte de nødvendige penge. Det skal også afklares, om fabrikken skal være drevet af Forsvaret eller i samarbejde med en privat virksomhed. Flere udenlandske producenter har vist interesse for at indgå i et samarbejde med staten.

Men når de politiske aftaler er plads, kan det går hurtigt. Alle nødvendige lokale tilladelser er på plads.

Det er tre år siden, at der sidst blev produceret patroner i Elling, og maskinerne er for længst væk. Men bygningerne står stadig, og vil relativt hurtigt kunne gøres klar til indflytning.

I alt er der omkring 50 forskelige bygninger - hvoraf 18.000 kvadratmeter er under tag - og standen er ganske glimrende.

Fabrikken blev opført i 1968, og frem til 2008 blev den drevet af Forsvaret. I de første årtier af fabrikkens levetid arbejdede der omkring 300 mennesker på stedet, men tallet faldt, da fabrikken blev solgt.

Dengang i 2008 mente politikerne - med daværende forsvarsminister Søren Gade (V) i spidsen - nemlig ikke, at det gav mening, at Danmark selv skulle producere ammunitionen.

Fabrikken blev derfor solgt til det spanske firma Expal, der drev stedet frem til 2020. Da fabrikken lukkede, var der 60 ansatte.

Bygningerne blev sat til salg for 5,8 millioner kroner og blev købt af en lokal ejerkreds. Hvor meget de endte med at give for fabrikken, ønsker de ikke at oplyse.

Stedet blev omdøbt til Krudten Erhvervspark A/S, og har i dag en håndfuld lejere. Alle lejemål er dog på korte tidskontrakter, så skulle staten ønske at købe, kan det ske med kort varsel.