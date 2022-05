Støjberg snart på fri fod - løsladelsen fejrer hun på nordjysk slot

HADSUND:Hun fik 60 dages ubetinget fængsel i Rigsretten, og nu er der ikke engang så mange timer til, at den tidligere minister Inger Støjberg har afsonet den dom, hun fik for overtrædelse af ministeransvarsloven i den såkaldte barnebrudssag om adskilte asylpar.

Kristi himmelfartsdag smider Inger Støjberg den fodlænke, hun har afsonet dommen med på sin bopæl i Hadsund, og glæden over atter at være på fri fod er hun opsat på at dele med alle, der har støttet hende før, under og efter rigsretssagen.

Slotsgården på Visborggaard Slot danner torsdag i næste uge ramme om Inger Støjbergs såkaldte takkefest. Foto: Henrik Bo

Befrielselsfesten kommer til at ske i fornemme omgivelser på Visborggaard Slot nogle få kilometer udenfor hjembyen, skriver Inger Støjberg på sin Facebook-side.

Her lover hun kage, kaffe og fadøl til alle, der tropper op i slotsgården.

- I er stadig meget velkomne til at tilmelde jer, så jeg ved lidt om hvor meget kage der skal bages, kaffe der skal brygges, og hvor meget øl jeg skal bestille, skriver den tidligere minister, som efter dommen i Rigsretten blev smidt ud af Folketinget af sine nu tidligere kolleger på Christiansborg.

Nu ser hun frem til at fejre friheden og sige tak for støtten til dem, der dukker op.

- Jeg glæder mig ufatteligt meget til at se jer, fastslår hun i sit opslag.

Der er meget symbolik i, at Inger Støjberg vælger netop Visborggaard Slot til genforeningen med sine tilhængere.

Da Kong Christian 10. i 1920 markerede genforeningen med Sønderjylland efter 1. Verdenskrig, red han på en hvid hest, der stammede fra netop Visborggaard Slot. Den var oprindeligt født i Frankrig, men blev under et besøg i landet købt af det daværende grevepar på slottet i Hadsund, Alice og Knud Danneskiold Samsøe.