Større gæld, dyrere huse, dårligere pension: Tak for ingenting, boomer

Vi vaccinerer i et rasende tempo og sender coronaen på tilbagetog. Ledigheden er lavere end før pandemien. Vores friværdier i husene når rekordhøjder. Fremtiden tegner lys. Bare ikke hvis du er så uheldig at være under 30 år. I så fald er du med stor sandsynlighed på røven.

En yngre, skarp debattør i Aalborg udlagde virkeligheden råt og brutalt under en debat forleden i Musikkens Hus:

- En samlet ungdom ser ind i en fremtid, som ikke nødvendigvis er for dem. Det skræmmer mig vanvittigt.

Sana Mahin Doost er tidligere forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd og nu kommunikationsrådgiver på Aalborg Universitet. Hun peger især på en klimakrise, som optager mange unge, fordi de ved, at den vil påvirke deres muligheder de næste mange årtier. Hun peger også på en ulighedskrise forårsaget af stigende boligpriser, der gør det sværere og for nogle decideret umuligt at komme ind på boligmarkedet i de større byer.

- Vi har knoklet for at få en uddannelse, men hårdt arbejde betaler sig ikke længere. Hvor skal det efterlade dem, som ikke har de økonomiske ressourcer? Det har den socialdemokratiske regering støttet op af en venstrefløj ikke svaret tilstrækkeligt på.

Diskussionen om generationstyveriet foregår ikke kun blandt unge. Topchef Allan Polack fra Danmarks største kommercielle pensionsselskab PFA taler om et ”generationstyveri”:

- Hvad er det for en verden, de unge kigger ind i? De sidder tilbage og kan sige: ’Okay, fedt far og mor, fedt bedsteforældre. Fed verden i har skabt til os. Det var søreme pænt af jer at efterlade alt det til os.

Og han har jo ret. Boliggevinsterne er forbeholdt boomer-generationen. Regningen for coronanedlukninger og hjælpepakker er afleveret i de danske børneværelser. Ligesom klimaet, som nogle vel finder løsninger på ude i fremtiden. Læg dertil, at de negative renter gør det mindre attraktivt og mere risikofyldt at spare op til pension. Er du i slutningen af 20’erne i dag, står du med valget, om du skal bruge en større del af din indtægt på en pensionsopsparing, end dine forældre gør, gå meget senere på pension eller helt droppe opsparing til alderdom, for dit liv skal leves her og nu, og du har ikke råd til både pension og udbetaling til din første ejerbolig.

Hvis du vel at mærke er blandt de 80 procent af ungdomsårgangene, som får en uddannelse. Det gør hver femte ikke, og ifølge den såkaldte Nina Smith-kommission udgør disse unge en regulær tabergeneration, der i sig selv er en bombe under dansk økonomi.

For første gang siden begyndelsen af 1980'erne står Danmark med en ungdom, der med rette ser dystert på fremtiden. Det er, som Sana Mahin Doost siger, skræmmende. For det er ikke fair at frastjæle dem optimismen, og som samfund har vi heller ikke råd til det.

Så hvad gør vi? Vi må først og fremmest stoppe med at grave, for vi står allerede i et hul. Vi må stoppe med at tabe store dele af ungdomsgenerationerne på gulvet. Uddannelse er nøglen til indtægter og andre goder, og Folketinget må handle på Nina Smith-kommissionens anbefalinger til nye reformer, som vil sikre flere en ungdomsuddannelse og hjælp til at klare sig på arbejdsmarkedet.

Vi må stoppe med at gældsætte kommende generationer gennem øget offentligt forbrug og i stedet satse på vækst og innovation. Vi må tage vores del af regningen for klimaløsningerne. Og vi må tage diskussionen, om boliggevinster fortsat skal være skattefrie: Er det hensigtsmæssigt at lære vores børn og unge, at værdier, som de selv skaber – som løn – beskattes meget højt, mens værdier, de ikke selv skaber – som overskud ved boligsalg – slet ikke beskattes?

Det er vigtige spørgsmål. Langt vigtigere end om Nordjyllands unge nu kan holde afstand i Jomfru Ane Gade. Det kan unge per definition ikke. Heldigvis. Når vi i Aalborg er optaget af truslen om nedlukninger af sogne, er det primært en konsekvens af en bureaukratisk fastsat incidens-grænse. Folkesundheden har det derimod fint. Snart alle over 50 år og i risikogrupperne har fået første vaccinationsstik, antallet af indlagte er faldende, og corona er i dag en mindre trussel end influenza.

Ikke desto mindre må unge nu opleve at blive stigmatiseret for at være unge. Det skal vi også stoppe med. Vi skal i det hele taget holde op med at gøre livet surt og i stedet give dem mod på fremtiden.