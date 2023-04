Stor politiaktion - to mænd ramt af økse

AALBORG:Der har onsdag eftermiddag været en større politiaktion på Hobrovej i Aalborg.

Seks til syv politibiler blev sendt til et hus på Hobrovej, der ligger lige ved Mariendal Mølle - ved krydset mellem Hobrovej og Skelagervej.

I en pressemeddelelse oplyser politiet, at man rykkede ud til adressen, da man klokken 14.23 fik en melding om et slagsmål mellem to personer.

- Vi sendte straks patruljer frem til stedet, og vi kunne, da vi kom derud, konstatere, at to personer – to mænd – havde været i slagsmål og det viste sig, at begge var blevet ramt af en økse i denne forbindelse, udtaler Carsten Straszek.

Begge mænd er uden for livsfare.

Det drejer sig om to mænd, som er 20 og 51 år gamle. Den yngste mand blev efterfølgende anholdt på skadestuen.

Politiet er i øjeblikket ved at undersøge de nærmere omstændigheder omkring slagsmålet, og derfor vil politiet fortsat være til stede på adressen.

Det er politiets opfattelse, at der er tale om et internt opgør. Politikommissær Carsten Straszek vil meget gerne høre fra vidner i sagen, som kan kontakte politiet på 114.

Politiaktion på Horbrovej