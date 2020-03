Støvring-musiker donerer album-indtægter til nødhjælp: - Det kan være mit beskedne bidrag

STØVRING/KØBENHAVN:Køb en vinyl inden den 13. april, og vær med til at støtte Læger uden Grænser.

Det er det simple budskab fra sangskriveren, musikeren og produceren Morten Winther Nielsen – også kendt under kunstnernavnet Sunx – der donerer alle indtægter fra sit pladesalg frem mod fælleskarantænens udløb 2. påskedag.

- Musik gør en forskel, men jeg har tænkt over, hvordan jeg kunne gøre en mere konkret forskel i de her tider i form af en lidt mere aktivistisk tilgang. Jeg har en stak plader liggende, og så tænkte jeg: Salget af dem kan lige så godt gå til et godt formål. Det kan være mit beskedne bidrag, fortæller 32-årige Morten Winther Nielsen, der er født og opvokset i Støvring.

Pengene skal gå til nødhjælpsorganisationen Læger uden Grænser, som blandt andet er til stede i flygtningelejrene i Grækenland.

- Den her pandemi skaber en masse problemer for en masse mennesker. Og i flygtningelejrene, hvor menneskerne er ekstra sårbare, vil et udbrud af COVID-19 være fuldstændig katastrofalt, siger han og tilføjer:

- Jeg ved godt, at det her ikke gør en kæmpe forskel. Det hele kan føles ret håbløst, og mit bidrag er jo bare en lillebitte dråbe i noget meget, meget stort. Det er en meget lille gestus, men det er trods alt stadig bedre end ingenting, lyder det fra musikeren, der vurderer, at han kan samle "nogle få tusinde kroner" sammen.

- Det er ikke mit mål at profitere på det her

Morten Winther Nielsen fortæller, at han nøje har overvejet, om han overhovedet skulle gøre det. Ifølge ham er der nemlig den risiko, at nogle kan opfatte initiativet som en upassende måde at slå kunstnerisk plat på den ulykkelige situation. I så fald vil det være en kæmpe misforståelse, forklarer han.

- Det er ikke mit mål at profitere på det her, understreger han igen og igen.

- Men mit album er den ressource, jeg har. Det er begrænset, hvor meget jeg selv kan spæde til, så derfor gør jeg det her. Og hvis nogen synes, det er forkert, må jeg leve med det, fortæller musikeren, der i dag bor, studerer og arbejder i København, hvor han blandt andet har stiftet sit eget pladeselskab, Åbent Forhold.

COVID-19-krisen rammer ikke Morten Winther Nielsen selv ret hårdt. De fleste af hans musikalske aktiviteter foregår for tiden alene i studiet, så derfor har han kun misset få koncerter. Og som studerende får han stadig SU.

- Jeg føler mig meget privilegeret i den her situation. Mere privilegeret end mange andre musikere, siger nordjyden, der er kandidatstuderende på konservatoriet i København.

Velgørenhed og alternativ pop

Hvad får man så, hvis man tager imod tilbuddet og køber vinylen "Caress"?

- Man får først og fremmest en mulighed for at donere penge til velgørenhed, siger Morten Winther Nielsen.

- Og hvad får man rent musikalsk?

- Man får alternativ popmusik. Det er klassisk sangskrivning med melodierne og teksterne i centrum, men samtidig med et moderne produktionstake. Og inspirationen kommer fra vidt forskellige kunstnere som Joni Mitchell, Frank Ocean og The Beatles, fortæller manden bag Sunx om sin debutudgivelse som solokunstner.

I efteråret udgav nordjyden Morten Winther Nielsen - med kunstnernavnet Sunx - sit første soloalbum, "Caress". Hvis man køber det inden den 13. april, går pengene ubeskåret til Læger uden Grænser. Foto: Magnus Bach

Morten Winther Nielsen har desuden været forsanger i bandet Treefight for Sunlight, og så arbejder han sammen med sangerinden Emilie Molsted Nørgaard, der er bedre kendt som Jada. For eksempel var han med til at skrive og producere sangene på hendes debutalbum, "I Cry A Lot", der udkom sidste år.

Vinylen "Caress" kan købes her, hvorefter pengene altså sendes direkte videre til Læger uden Grænser.

NORDJYSKE opdagede selv historien og kontaktede derefter Morten Winther Nielsen. Det var ikke ham, der kontaktede os for at fortælle om initiativet.