Stolt brugsuddeler efter drama i Mou: De unge mennesker handlede så kløgtigt

- De unge ansatte i butikken handlede yderst kløgtigt, jeg er meget stolt af den måde, de reagerede i situationen, og hvordan de tog hånd om hinanden.

Sådan lyder det fra brugsuddeler Henrik Gade Johansen, efter en mand torsdag aften ved 19-tiden forsøgte at begå røveri mod Dagli'Brugsen på Dokkedalvej i Mou.

Brugsuddeler Henrik Gade Johansen sad ved spisebordet med familien i hjemmet i Aalborg Øst, da han lidt før klokken syv fik den opringning, som alle i branchen frygter: Der havde været et røveriforsøg mod Dagli'Brugsen i Mou, hvor han siden 2021 har været brugsuddeler.

En af de ansatte ringede, og bad ham komme straks.

Overhalet af politi

Henrik Gade Johansen kastede sig ud i bilen og kørte ad Egensevej mod butikken i Mou. Ved Fjordvej blev han overhalet af to patruljevogne med fuld udrykning. En hundepatrulje var allerede til stede, da han nåede frem.

En ung mand havde kort forinden - bevæbnet med kniv - truet den 18-årige kvinde, der sad ved kassen, for at få hende til at udlevere penge.

Foto: Jan Pedersen

Den unge kvinde var imidlertid snarrådig. Hun drejede nøglen om til pengekassen, hvorefter hun løb med nøglen knuget i hånden ud i baglokalet. Her stod en anden ansat, en 20-årige mand, og tog hånd om den chokerede kollega.

Gerningsmanden blev så paf, at han flygtede fra stedet. Et par kunder stod i vindfanget og blev vidne til den ubehagelige hændelse.

- Som udgangspunkt er proceduren i en sådan situation, at de ansatte skal gøre, som røveren siger, understreger brugsuddeler Henrik Gade Johansen.

Handlede fornuftigt

Den unge kvinde reagerede spontant ved at flygte, og tage nøglen til kassen med.

- Det vigtigste for mig er, at hun ikke optrapper situationen, men bringer sig selv i sikkerhed, siger Henrik Gade Johansen.

- At hun så får nøglen med sig er yderst kløgtigt, men ikke noget man kan forvente.

Han har også stor ros til den unge mand, der tager imod hende, da hun kommer løbende ud i baglokalet.

- Hun er naturligvis dybt rystet, efter at være blevet truet med en kniv, men den ældre kollega tager hånd om hende på bedste vis, giver hende en krammer, og sørger derefter for at tilkalde politiet og ringe efter mig.

Familie i nærheden

- Det er lige efter bogen, og jeg er stolt over deres fornuftige håndtering af den ubehagelige situation, siger Henrik Gade Johansen.

- De har handlet til UG med kryds og slange og passet godt på hinanden.

Da brugsuddeleren nåede frem var stemningen presset, især den unge kvinde var rystet.

- Vi skulle lige hanke op i os selv, men heldigvis bor vi i et lille samfund, så mødrene til begge de unge ansatte nåede hurtigt frem og kunne berolige og støtte dem.

De ansatte har efterfølgende talt med en tilkaldt psykolog om oplevelsen, sådan som det er fast procedure i Coop-koncernen.

Gal mands værk

Brugsuddeleren finder det stærkt hensynsløst at udsætte unge mennesker for en sådan trussel.

- Det er så tarveligt, at man kan finde på at true unge mennesker på den måde, siger Henrik Gade Johansen, der selv har børn i samme alder.

Udbyttet ville under alle omstændigheder have været begrænset, da de færreste kunder benytter sig af kontanter. Set i det lys betegner Henrik Gade Johansen røveriforsøget som "en gal mands værk".

- Han må have været desperat, for det er vist almindelig viden, at vi aldrig har ret mange penge i kassen, påpeger han.

Onsdagen vil ifølge brugsuddeleren blive brugt på at tage hånd om både de unge, der var til stede i butikken, og de fastansatte, der møder ind.

- Ingen skal være bange for at gå på arbejde, nu vi må bearbejde det, som vi forhåbentlig kan betegne som en enkeltstående oplevelse i deres arbejdsliv, fastslår Henrik Gade Johansen.

For 14 år siden oplevede han en lignende situation, som brugsuddeler i Svenstrup. Her udviklede ugerningen sig noget mere voldsomt, da en røver under trusler gennede kunder og personale sammen i butikken. Gerningsmanden blev senere anholdt under stor dramatik ved Aalborg Storcenter.

Signalement

Onsdag morgen ledte Nordjyllands Politi fortsat efter gerningsmanden bag røveriforsøget i Mou

Signalementet lyder på en mand i alderen 14-18 år, 165-180 centimeter høj. Han beskrives som spinkel af bygning, lys i huden. Han talte dansk og var iført en sort dunjakke, jeans eller adidasbukser og en sort fullface hjelm med en orange stribe og et gennemsigtigt visir.

Manden medbragte en sort skoletaske med et lille, rødt mærke og var bevæbnet med en brødkniv med et sort skæfte.