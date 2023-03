Stolt søn: Endelig kom Jodle Birge i prime time

HIMMERLAND:Han solgte over to millioner plader, cd-er og kassetter, lavede mindst 800 numre og sang med legenden Johnny Cash.

Alligevel var det så som så med anerkendelsen, for da Jodle Birge var på toppen, var det ikke ligefrem fordi, at roserne stod i kø - slet ikke fra de toneangivende, finere kredse. Han var - som X Factor-dommeren Simon Kvamm sagde fredag aften i prime time - mildest talt udskældt. Han var en, man gokkede på - en man hatede på i musikmiljøet.

Jodle Birge - der egentlig hed Birge Lønquist Hansen - blev født i Sebbersund og døde i 2004 i Oue.

- I starten var han i hvert fald ikke anerkendt. Han var slet ikke så fisefornem, som man helst skal være for, at ens musik bliver anerkendt. Han var helt almindelig, og det du'r ikke i musikbranchen, hvor man helst skal fejle noget eller have horn i panden for at blive til noget. Det havde far jo ikke, og det er nok derfor, at så mange så ned på ham, da han kom frem. Men han endte jo med at få stor indflydelse på dansk musik, fortæller hans søn, Bo Lønquist Hansen, der i dag faktisk lever af at spille sin fars gamle sange.

For over hele landet er der mange, der stadig gerne vil høre klassikere som tre hvide duer, tusinde røde roser og - den mest kendte af de mange - sangen om de rigtige venner.

Sidstnævnte sang dukkede noget overraskende op i X Factor. Simon Kvamm havde valgt, at hans gruppe, Rosel, skulle synge det nummer, som man egentligt godt kan kalde legendarisk.

- Hans musik var tæt på banal. Men stadig er det vigtigt at have respekt for den. Jeg bryder mig ikke om at kalde det for røvballemusik. For når noget får en sådan udbredelse, er det fordi, at der er en sandhed i det. Når noget bliver brugsmusik for så mange mennesker, så skal man have respekt for det. Respekt for hvad almindelige mennesker synes om, lød introduktionen fra Simon Kvamm, inden de to unge piger i Rosel leverede en alternativ version af en sang, skrevet før de blev født.

At den sang dukkede op igen - nu endda i den bedste sendetid - glæder sønnen. Programmet så han godt nok ikke - han var på vej hjem til Oue, hvor han bor i sit barndomshjem, fra et spillejob i den sjællandske flække, Sørbymagle - men blev glad, da han hørte sangen.

- Det er jo en god sang. Hvis ens musik stadig bliver spillet har man jo sat et aftryk. Så jo, jeg er stolt af, at den kom med i X Factor, siger Bo Lønquist, der bruger en stor del af sin tid på de danske landeveje.

Han har nemlig omkring 200 spillejobs om året - de fleste af dem på plejehjem og institutioner, og når han ind i mellem står på en festivalscene, er det de mere ydmyge af slagsen. Ikke dem i Roskilde eller Skanderborg, men i stedet på festivaler for mennesker med psykiske udfordringer.

Jodle Birge optrådte over det ganske land - her er han i Hobro. Arkivfoto: Jens Morten

Præcis som sin far spiller han nemlig for dem, der gerne vil høre musikken. Sådan cirka 80 procent af repertoiret er sange, Jodle Birge også optrådte med - resten er andre klassikere fra danskpoppens historie.

I dag lever Bo Lønquist af musikken, og det går ganske godt.

- Tidligere har jeg arbejdet som slagter, tømrer og oliefyrsmontør, men for fire år siden bestemte jeg mig for at forsøge at leve af musikken. Desværre kom corona lige efter, så der var et par hårde år, men nu går det meget godt. Faktisk så godt, at jeg skal til at lære at sige nej til jobtilbud, fortæller Bo Lønquist, hvis far i øvrigt også tjente sin hyre i slagterbranchen.

Jodle Birge - der egentlig hed Birge Lønquist Hansen - arbejdede nemlig som tarmrenser på slagteriet i Hobro, før han kunne leve af musikken.

Bo er 3. generation i en ganske musikalsk familie. Hans farfar supplerede nemlig lønindkomsten ved at gå rundt og spille harmonika på gader og stræder.

