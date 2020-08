Stopper det aldrig? Kraftig regn på vej mod Nordjylland

NORDJYLLAND:Husker du hedebølgen med strålende sol og svedige temperaturer?

Det er kun lidt over en uge siden vi vinkede farvel til lummervarmen, og siden da har Nordjylland oplevet både haglbyger og skybrud. Og onsdag eftermiddag sejlede veje i Aalborg i regnvand.

Fredag venter en ny omgang kraftig regn, som bevæger sig ind over Danmark fra syd og når Nordjylland ud på aftenen, ifølge et varsel fra Danmarks Meteorologiske Institut.

"Risiko for kraftig regn, skybrud og torden fra (fredag) klokken 18 og frem til lørdag morgen klokken 06", lyder DMI-varslet for Nordjylland. Et varsel udsendt torsdag aften.

Skybrud eller kraftig regn? Kriteriet for skybrud er, at der skal falde mere end 15 millimeter nedbør på 30 minutter. Kriteriet for kraftig regn er, at der skal falde mere end 24 mm nedbør på seks timer. Kilde: Danmark Meteorologiske Institut VIS MERE

DMI risiko for lokale skybrud og torden : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/axQ8zB4l5r — DMI (@dmidk) August 27, 2020

