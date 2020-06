Stoppet med narko i blodet og bilen fyldt med tyvekoster - 40 paller stjålet fra en butik

HURUP:Klokken 0.15 natten til onsdag fik Midt- og Vestjyllands Politi en opringning fra en borger i Hurup, der havde set en mistænkelig varebil køre rundt i området omkring Idrætsvej, ligesom de to i bilen forsøgte at skjule deres ansigter.

Midt- og Vestjyllands Politi sendte derfor en patrulje til området, og de stoppede den mistænkelige varebil i Koldby.

Det viste sig, at varebilen var fyldt op med 40 paller, som de to mænd i bilen erkendte, at de havde stjålet ved en butik i Hurup.

- Der er jo pant på sådanne paller, så de repræsenterer en vis værdi, som de to mænd bliver sigtet for at have stjålet, fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Herudover viste en narkotest, at føreren af bilen var påvirket af stoffer, og han blev derfor sendt en tur omkring skadestuen for at få foretaget en blodprøve.

De to mænd - en 20-årig fra Holstebro og en 27-årig fra Struer - er blevet afhørt og er onsdag morgen blevet løsladt igen, men kan se frem til en tur i retten.