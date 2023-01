Stor biljagt: Bilist kørte 100 procent over, hvad han måtte

BEDSTED:Der kom fart over feltet tirsdag klokken 10.54, da Midt og Vestjyllands Politi satte efter en sort Opel Corsa på Hovedvej 11 ud for Koldby.

En 21-årige bilist valgte nemlig at sætte farten op fremfor at holde ind, da politiet bad om det i første omgang.

- Det var en af vores vogne med kamera på, der satte efter ham, så vi kan se, at man flere gange har været over 100 procent af fartgrænsen på vejene deroppe, fortæller Ole Vanghøj, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Politiet måtte have alle metoder i brug for at prøve at stoppe Corsa'en.

- Vi lagde stopstik ud på vejen, som han to gange faktisk kørte direkte forbi, men den tredje gang kørte han over dem og punkterer. Her får vi så anholdt ham i ro og mag, siger vagtchefen.

Politiet kunne konkludere, at bilen var stjålet og tog ham med på stationen for at få en blodprøve, da de har mistanke om, at han havde narko i blodet.