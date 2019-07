Brandudrykning: Troede tankstation stod i flammer

AALBORG: Brandbiler fra Nordjyllands Beredskab rykkede ud tidlig mandag morgen, efter en borger havde set en røgfane over Østerådalen i Aalborg og troede, der var ild i en tankstation.

Røgen kom nemlig fra den retning, hvor der ligger en tankstation ved Gug tæt på Østerådalen.

Også politiet rykkede ud, da alarmen lød mandag kl. 05.30.

Svært at finde brandsted

Brandbilerne kørte først til én tankstation på Gugvej. Ingo, og derefter en anden tankstation, men kunne ikke konstatere ild.

Det viste sig, at røgen kom fra selve Østerådalen, men på grund af morgentåge var det svært at se, hvorfra.

Efter at have ledt et stykke tid fandt man ud af, at røgen kom fra et shelter eller en lille bjælkehytte midt inde i Østerådalen, på den østlige side af en sø.

Shelteret var helt udbrændt, da brandfolkene nåede frem.

Lynnedslag?

Indsatsleder Klavs Bojsen fra Nordjyllands Beredskab tror, at et lynnedslag kan have startet ilden. Søndag var Aalborg-området ramt af flere lynnedslag, og shelteret i Østerårdalen ser ud til at have brændt et godt stykke tid.

Selv om der altså ikke var brand i en tankstation, har borgeren, som ringede 112, gjort det helt rigtige, understreger Klavs Bojsen. Ilden i shelteret kunne have bredt sig og ført til en større naturbrand i Østerådalen.