Stor dag på Læsø: Første kommune i landet, som er færdigvaccineret

LÆSØ:På Læsø er man nu færdige med at give anden vaccine til de sidste cirka 140 borgere, og dermed trækker landets mindste kommune det længste strå i kampen om at blive den første kommune, som når målet om at have færdigvaccineret alle, som har fået tilbuddet om vaccine og sagt ja.

Kenny Holmberg er lærer på Læsø Skole, og han blev den første af de sidste. Kort efter åbningstid og sit andet stik kunne han sætte sig til rette til et kvarters observationstid med en kop kaffe, og han var godt tilfreds med at være i mål:

- Det er fint at være færdig, og det er også rart for Læsø, at det nu er på plads. Det giver lidt mere frihed i hverdagen. Og det er da også dejligt, at det har kunnet bringe Læsø på landkortet for noget positivt, fortæller Kenny Holmberg.

Læsøs borgmester, Karsten Nielsen (V), er også en glad mand for dagens store resultat.

- Det her er en dejlig dag for Læsø, og det betyder, at vi nu med lidt mere sindsro kan se frem til sommerens forhåbentlig store rykind af mange gæster. Jeg vil også benytte lejligheden til at sende en stor tak til vores meget dygtige personale, som har fået det hele til at køre som smurt.

Arkitekten bag Læsøs løsning på vaccinationsforløbet er Helle Carlsson Kunckel Christensen, som er forvaltningschef i Ældre- og Sundhedsforvaltningen, og hun har i tæt samarbejde med Læsøs lægeklinik og sine medarbejdere skabt en fleksibel løsning, som har betydet en forbilledlig afvikling.

- Da først vi fik lov til at fremrykke vaccinationstilbuddene til borgerne fra 16-64 år, bad vi om lov til selv at planlægge, for som en lille kommune er vi meget tættere på vores borgere. I praksis har vi blandt andet ringet rundt til alle og tildelt dem tider, vi har for eksempel også lavet aftaler med en stor lokal virksomhed om at vaccinere dem samlet, så de kun skulle lukke produktionen i under en time, og så har jeg lige fået at vide, at vi har sat danmarksrekord i at få mest ud af ampullerne, det er da et dejligt skulderklap til vores dygtige vaccinations-folk, lyder det med et smil fra Helle, mens hun byder den næste i køen velkommen.

En stor milepæl er nået på Læsø i dag ❤️💉 @Reg_Nord takker for et fortrinligt samarbejde med Læsø, der gør en forskel. Øen er den første kommune, hvor alle nu er færdigvaccineret mod coronavirus. Et af de sidste stik gik til gymnasieeleven Luna (16), der er helt klar til ferie. pic.twitter.com/Y8xbbwqUye — Region Nordjylland (@Reg_Nord) June 24, 2021

Ulla Astman er regionsrådsformand og også en anelse stolt af, at det er en nordjysk kommune, som kommer først i mål.

- Først og fremmest en skøn dag for Læsø og læsøboerne, fordi det kan skabe lidt ekstra tryghed i hverdagen og helt sikkert også medvirke til, at risikoen for en nedlukning minimeres. Det har også været en god løsning, hvor vi faktisk har kunnet spare nogle ressourcer ved at samle forløbet på få dage. Og så skal vi da heller ikke være blinde for, at det har givet Læsø masser af positiv omtale i en lang række medier.

Kasper Lykke blev dagens sidste person, der fik vaccinen på Læsø, og da han forlod lokalet, kunne Helle Carlsson Kunckel Christensen notere, at man har vaccineret 86 procent af alle, som har fået tilbuddet. Man har også vaccineret yderligere 200, som typisk har været sommerhusejere eller andre, som har deres jævnlige gang på Læsø, og hendes umiddelbare vurdering er, at der højst er tale om to-tre procent, som decideret har fravalgt vaccinen.

16.30 forlader medarbejderne Læsøhallen og mødes umiddelbart efter i et telt ved Læsøslagterne, og så skal der holdes en uformel sammenkomst med lidt taler og tak til medarbejderne.