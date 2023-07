Stor forskel på andel af ladestandere i de nordjyske kommuner

NORDJYLLAND:Der kommer flere og flere elbiler på de danske veje.

Ifølge Transportministeriet er antallet af elbiler registreret i Danmark faktisk syvdoblet de seneste tre år.

Elbilerne kræver strøm, men muligheden for at finde en ladestander er ikke lige så god i hele Nordjylland.

Tal for Transportministerieret, som stammer fra starten af marts, viser, at der stor forskel på, hvor mange ladestandere, der er pr. indbygger i de nordjyske kommuner.

Herunder kan du se fordelingen.

Tallene fra Transportministeriet viser, at Jammerbugt Kommune er den nordjyske kommune med den største andel ladepunkter per 1.000 indbyggere med 2,8, mens Mariagerfjord Kommune og Frederikshavn Kommune ligger i bund med 0,7 ladepunkter per 1.000 indbyggere.

Forskel på bund og top

Ifølge chefkonsulent ved FDM, Ilyas Dogru, skyldes forskellene blandt andet, at nogle kommuner har været hurtigere end andre til at sende ladepunkter i udbud.

- Grunden til, at en kommune som Jammerbugt har flere ladepunkter per indbygger end for eksempel Frederikshavn, er, at de har været hurtigere til at sende nogle ladepunkter i udbud, siger han.

I 2022 trådte en lov i kraft, som gav kommunerne mulighed for at medfinansiere ladepunkter, og dermed blev det muligt at sende dem i udbud til operatører. Før måtte kommunerne afvente markedet.

- Men markedet kommer jo af sig selv ikke til de steder, hvor der er mange, der har mulighed for at lade hjemme, siger han og tilføjer:

- Man har typisk mulighed for at lade hjemme ude på landet eller tyndt befolkede steder, hvor de fleste bor i villaer, hus eller på landeejendomme.

Konstant udvikling

Antallet af ladepunkter stiger i Danmark, og der er allerede sket en udvikling, siden tallene blev opgjort ved udgangen af marts. Eksempelvis blev en række nye ladestandere i maj taget i brug i Jammerbugt Kommune.

Flere ladestandere er også på vej flere steder i Nordjylland. I juli blev det offentliggjort, at andelen af lynlade-stationer i Hjørring ville blive udvidet, og i Mariagerfjord Kommune er der også flere ladestandere på vej. Ligeledes er der annonceret nye ladestationer flere steder i Aalborg.

Flere operatører

Landsgennemsnittet for ladepunkter i en kommune ligger ifølge tallene fra Transportministeriet på 1,68 pr. 1.000 indbyggere.

Vallensbæk Kommune har 0,2 ladestandere pr. 1.000 indbyggere og er dermed den kommune med den laveste andel af ladestandere i Danmark, mens Fanø med 6,5 har den højeste.

De offentlige ladepunkter i Danmark er fordelt på forskellige operatører med Clever og E.ON som de to dominerende.