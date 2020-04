Stor hastighedskontrol gav en sørgelig bonus: Motorcykel taget med 159,6 km/t

NORDJYLLAND:I ugen op til påske gennemførte politiet i hele landet en målrettet aktion mod bilister, der kørte for stærkt.

I Nordjylland var politiet på vejene med 51 færdselskontroller, og resultatet skuffer politikommissær Thomas Ottesen, der er leder af afdelingen for operativ færdsel ved Nordjyllands Politi.

- Vi noterede 692 sager for for høj fart. Det er relativt meget, da der i år var mindre trafik på vejen som følge af coronavirus. Og det er da skuffende og sørgeligt, at så mange kører for stærkt, når vi har meldt ud, at vi vil gennemføre en stor kontrol, siger han.

I Nordjylland havde man særligt fokus på farten på landevejene og i byerne.

- Det er de steder, hvor vi fornemmer, at vi har det største problem her i landsdelen, og det viste sig desværre at holde stik, siger Thomas Ottesen.

17 sager på godt én time

Af de 51 færdselskontroller var der flere, som skilte sig negativt ud.

Mest iøjnefaldende var en kontrol ved Visborg, hvor en patrulje på godt en time foretog målinger i en 70 km/t-zone. De resulterede i, at 14 billister fik et klip i kørekortet. Herudover fik to en betinget frakendelser af kørekortet, mens én bilist fik frataget kørekortet ubetinget. Den ubetingede frakendelse var en bilist, der blev målt til 151 km/t i 70 km/t-zonen.

- Det er jo rystende, når man på godt en time kan notere 17 sager - heraf tre, hvor der er frakendelse af kørekortet, siger Thomas Ottesen.

Den højeste fart blev målt ved Rebild og Rold Skov, hvor en motorcyklist blev målt til 159,6 km/t på en almindelig landevej, hvor der må køres 80 km/t.

Blevet opmærksom på strækninger

De mange sager fører til, at Thomas Ottesen vil overveje, hvordan man skal bruge kræfterne fremover.

- Når der køres så meget for stærkt, giver det grund til at overveje, om vi kan øge synligheden. Generelt prioriterer vi ressourcerne og hvilke strækninger, hvor vi skal foretage kontrol, men vi er blevet opmærksom på, at der er nogle steder, hvor der kan være grund til at opprioritere vores indsats, siger han.

Fra mandag 20. april til søndag 26. april blev der på landsplan noteret 11908 hastighedsoverskridelser. Lidt over 5600 af overskridelserne skete i byerne, mens mere end 2900 af overskridelserne skete på landeveje og motorveje. 3200 bilister overskred den skiltede hastighed ved nedsat hastighed på grund af vejarbejder.