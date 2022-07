Stor kontrolaktion i Skagen: Det leder politiet efter

SKAGEN:Nordjylland Politi gennemfører onsdag middag en stor kontrolaktion i Skagen sammen med Motorstyrelsen og Færdselsstyrelsen.

Det sker, netop som den såkaldte "Hellerup-uge" er i fuld gang, hvor masser af turister fra blandt andet Nordsjælland er strømmet til Skagen, mange i dyre biler.

Rosévinen flyder lystigt, og der festes igennem. Derfor vil færdselsafdelingen hos Nordjylland Politi blandt andet foretage spritkontroller.

Motorstyrelsen vil samtidig tjekke, om bilerne er indregistreret korrekt og der er betalt de korrekte afgifter.

Lignende kontroller har fundet sted i samme uge tidligere år, og hver gang har politiet fanget adskillige spritbilister, mens Motorstyrelsen også har haft "fangster".

- Uge 29 er midt i ferien, hvor folk fester allermest. Det er en hård uge turistmæssigt, siger Jess Falberg, operativ leder hos færdselsafdelingen hos Nordjyllands Politi.

Han konstaterer, at der efter to års coronarestriktioner nu festes igennem for alvor, og derfor er der god grund til at holde øje med, at alt forløber fredeligt og ordentligt.