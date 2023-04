Stor politiaktion midt i Vejgaard - mulige skud på p-plads

VEJGAARD:Et større politiopbud har over middag lørdag spærret Hadsundvej i Vejgaard.

Nordjyllands Politi fortæller på Twitter, at der er tale om, at et vidne har hørt noget, der minder om et skud på en parkeringsplads ved Sonjavej i Vejgaard.

Nordjyllands Politi arbejder lige nu i bydelen Vejgaard i Aalborg på Hadsundvej, hvor 2 parkeringspladser ved Sonja vej som er afspærret efter en hændelse, hvor en person har hørt noget der minder om skud. Ingen er tilskadekommen og politiet vil være på stedet indtil videre — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) April 22, 2023

Beate Lykke og Line Broe befandt sig i området, da politiet gik i gang med afspærringerne.

De fortæller, at politiet afspærrede Hadsundvej, og at betjente herefter gik rundt i området og bankede på boliger langs Hadsundvej og ned ad Sonjavej.

Beate Lykke og Line Broe var i området under politiaktionen. Foto: Susie Skov

Da de to kvinder spurgte politiet, hvad der foregik, og om de skulle være bekymrede, lød svaret fra betjentene, at det var der umiddelbart ikke grund til.

- De spurgte os, om vi havde hørt nogle brag, men det havde vi ikke, fortæller de to kvinder.

Beate og Line mener ikke, at der plejer at være noget i området, som vækker deres bekymring.

- Det er en rimelig anstændig vej. Jeg har aldrig oplevet noget, og det er derfor, jeg spurgte politiet, om der er noget at være bekymret over, siger Line.

Efterfølgende har Nordjyllands Politi udsendt et nyt tweet, hvor de efterlyser vidner:

"Vi efterlyser vidner, der har hørt noget, der minder om skud eller høje knald omkring kl. 12.20-12.30 ved Sonjavej/Hadsundvej. Ring 114, hvis du har oplysninger" lyder det i tweetet.

Nordjyllands Politi har lørdag eftermiddag opretholdt afspærringen, hvor de ifølge Nordjyskes oplysninger afventer, at området skal endeligt afsøges af en politihund. Politiets indsatsleder har dog forladt stedet, mens der fortsat er en patrulje til stede.

Vi efterlyser vidner der har hørt noget der minder om skud eller høje knald omkring kl. 1220-1230 ved Sonjavej/Hadsundvej. Ring 114 hvis du har oplysninger. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) April 22, 2023

Politiaktion i Vejgaard

Vi forsøger at få en kommentar fra Nordjyllands Politi.