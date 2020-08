Stor redningsaktion ved Grønhøj Strand afblæst

GRØNHØJ:Søndag aften har en helikopter, flere redningsbåde samt livreddere og politi været i gang med at lede efter en person, der var meldt forsvundet i vandet ud for Grønhøj Strand.

Der blev slået alarm søndag kort efter klokken 18, efter en badegæst på stranden havde set en person stå ude på en revle. Da personen svømmede ind, kunne badegæsten pludselig ikke se personen og slog derfor alarm.

Forsvarets Operationscenter alarmerede Thorup Strand og Hirtshals Redningsstation, der begge sendte hurtiggående redningsbåde til Grønhøj. Ligeledes deltog en redningshelikopter, samt kystlivredningen og Nordjyllands Beredskab.

Nordjyllands Politi var også på stranden og bad strandgæster og andre om at henvende sig, hvis man havde kendskab til en person, der var ude og bade og ikke var kommet ind.

Kort før klokken 19.30 søndag meddelte Nordjyllands Politi dog via Twitter, at der ikke var fundet personer i nød, og at der ikke var tegn på, at nogen lå i vandet. Derfor blev aktionen afblæst.

Vedrørende redningsaktion på stranden mellem Løkken og Blokhus, er der ikke fundet personer i nød eller tegn på, at nogen ligger i vandet. Redningsaktionen afblæst #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) August 9, 2020

Tidligere på dagen var der en redningsaktion på samme sted på stranden, den blev dog afblæst efter syv minutter.