Stor ros til nordjyderne efter historisk varmt vejr

NORDJYLLAND:Nordjyderne får stor ros for at holde sig hydreret under det varme vejr onsdag.

En 81 år gammel varmerekord for juli måned blev slået, da termometret nåede op på 35,9 grader på Lolland.

Flere steder i Nordjylland nåede temperaturen op over 34 grader. På trods af det varme vejr var akutmodtagelsen på de nordjyske sygehuse ikke fyldt med folk, der var ramt af hedeslag.

Det får nordjyderne ros for.

- Det virker til, at folk har været fornuftige og velinformerede, så de har holdt sig i skyggen og drukket en masse vand, siger Jørn Munkhof Møller, overlæge på akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital.

11 borgere var indlagt på Aalborg Universitetshospital som følge af dehydrering. Ifølge overlægen er det ikke voldsomt i forhold til andre dage i sommeren.

- Vi har måske haft en håndfuld flere patienter, end vi plejer. Det er slet ikke noget voldsomt, siger overlægen.

Gode råd i varmen Hold dig i skyggen Drik rigeligt med vand. Tag gerne en danskvand engang i mellem for at få lidt salt. Hold dig fra alkohol i solen. Hold dig i ro Kilde: Overlæge Jørn Munkhof Møller VIS MERE

Fra sygehuset i Hjørring roser man også nordjyderne for at have passet på i varmen.

- Det lader til, at folk har været opmærksomme på varmen og været gode til at passe på, siger Søren Pihlkjær Hjortshøj, lægefaglig direktør på Hjørring Sygehus.

Sygehuset har ikke opgjort det præcise antal indlæggelser med dehydrering. Direktøren fortæller, at der har været travlt på sygehuset, men det var forventeligt, når mange mennesker befinder sig i Nordjylland i sommerperioden.

- Vi har ikke set dramatiske ting med mange, der er kommet ind med hedeslag eller som dehydrerede, siger Søren Pihlkjær Hjortshøj.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Thisted Sygehus. Region Nordjylland melder dog, at der maksimalt har været tre borgere, der har besøgt akutmodtagelsen som følge af varmen.