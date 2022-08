Stor søgning til UCN's ledige pladser: Fuldt hus på store uddannelser

NORDJYLLAND:Fredag 5. august var fristen for at søge ledige pladser på landets uddannelsesinstitutioner, og for UCN, der blandt andet uddanner pædagoger, lærere og sygeplejersker, var det en god dag. For mere end 452 ansøgere havde lige inden fristens udløb lagt billet ind på en af de ledige pladser på uddannelserne.

Fristen udløb først klokken 23.59 fredag, men ved middagstid 5. august - altså ganske kort tid inden ansøgningsfristen - havde 59 søgt en ledig plads på uddannelsen til sygeplejerske, mens 54 har søgt ind på pædagoguddannelsen. Det er det samlede tal for optaget både efterår og vinter, og for UCN er det nyt, at der er vinterstart på de to uddannelser, siger rektor Kristina Kristoffersen.

Læreruddannelsen har fået yderligere 49 ansøgere samlet - her har UCN hidtil haft studiestart to gange om året, og UCN's erfaring er, at der i løbet af efteråret kommer så mange ansøgere til de ledige pladser, at man får fyldt op.

- Vi er ved at være fyldt op nu på sygeplejerske og pædagog til sommeroptaget, så opgaven for os er nu, at få fyldt op til vinteroptaget - og det har vi så indtil 1. december til, siger Kristina Kristoffersen.

Der var ellers et ret stort fald i antallet af ansøgere til de tre uddannelser, hvilket var en generel tendens over hele landet, og UCN havde for første gang i mange år ledige pladser. Så de nye ansøgere falder på et tørt sted i en tid, hvor der er stort fokus på netop de uddannelser.

Med denne optagelsesrunde er der ikke flere chancer for at blive optaget på en uddannelse med studiestart 1. september - medmindre du læser med online 5. august, for fristen udløber som tidligere nævnt først klokken 23.59 -men der er stadig ledige pladser på flere uddannelser, der har studiestart til vinter, og her er sidste frist for at søge 1. december i år. Uddannelserne kan ses i faktaboksen herunder: