Storbyer pålægges flere restriktioner - hvorfor ikke i Aalborg?

I alt 38 kommuner - primært i hovedstadsområdet samt Aarhus og Odense - bliver fra onsdag underlagt en række yderligere restriktioner, herunder hjemsendelse af mange skoleelever og nedlukning af barer, værtshuse og andre indendørs aktiviteter.

Men Aalborg er blevet skånet for nye restriktioner, på trods af at kommunen har de højeste smittetal i Nordjylland.

Men årsagen er ret simpel, hvis man spørger virolog Søren Riis Paludan.

- Smitten er lavere i Aalborg, så det må være forklaringen, siger professoren fra Aarhus Universitet.

Han peger også på, at smittetallene i Aalborg kan være lave, fordi nedlukningen af syv nordjyske kommuner i november kan have haft en afsmittende effekt på Aalborg, og derfor er behovet for en nedlukning mindre.

- Så der er ikke noget højt smittetal, som man kan bringe ned ved en nedlukning.

En masse folk fra oplandet tager på juleindkøb i Aalborg, og mange går i byen og tager til julefrokoster. Kan man ikke risikere, at smittetallene i Aalborg inden længe er på niveau med Odense, Aarhus og København?

- Jo, det er der ingen tvivl om. Vinter giver bedre betingelser for smitte. Det ser man primært steder hvor flere bor sammen, og det gør mange i Odense, Aarhus og København - og derefter kommer kommer Aalborg. Så smitten i de tre største byer kan være en varsling på, hvad der kommer til at ske i andre steder i landet henover vinteren.

- Det, vi ser i Aarhus, Odense og København, kan man måske se i Aalborg om to-tre uger, siger Søren Riis Paludan.

Så hvis grundlaget for nedlukningen er høj smitte, skal Aalborg så også med i restriktionerne, hvis smitten stiger de næste uger?

- Det må vi se. Eller også er restriktionerne for skrappe, og så kommer man efter nytår frem til, at man slet ikke skulle have haft så kraftige restriktioner nogen steder. Så det må vi se i starten af januar.