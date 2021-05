Bekymret over smittestigning: - Det er ikke overstået endnu

AALBORG:Smitten stiger. Også i Aalborg Kommune, hvor incidenstallet torsdag kravlede op over 200.

Værst ser det ud blandt den unge gruppe fra 20 til 29 år, hvor der har været 172 konstaterede smittetilfælde inden for de seneste syv dage. I alt i kommunen har der været 443.

Derfor har Nordjyllands Politi indført et såkaldt coronahotspot i Jomfru Ane Gade. I weekenden vil politiet holde ekstra godt øje med nattelivet i Aalborgs festgade, og hvis anvisningerne ikke bliver fulgt, kan politiet udstede et opholdsforbud.

Tilbage i september ryddede politiet Jomfru Ane Gade. Arkivfoto: Bente Poder

Flittige gæster i testcentrene

Men kigger man på testhyppigheden, er det faktisk de 18-29-årige, der er duksene. Her er 85 procent blevet testet inden for den seneste uge. Det viser en Panel Nordjylland-undersøgelse, som Jysk Analyse har foretaget for Det Nordjyske Mediehus.

Det høje tal skyldes naturligvis, at det kræver en frisk og negativ test, hvis man vil have adgang til caféer, biografer, spillesteder, barer og uddannelsesinstitutioner. Regler, der har størst betydning for de yngre befolkningsgrupper.

Men resultatet glæder alligevel Jan Nielsen, der er direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen og ansvarlig for coronaindsatsen i Aalborg Kommune, som har udtrykt bekymring over smitteudviklingen.

- Det viser jo, at de unge gør alt det rigtige i forhold til at blive testet ofte, og det er en vigtig forudsætning, siger han.

- Man kan altid ønske sig endnu højere testprocenter, men jeg er ikke sikker på, det er der, vi finder gevinsterne lige nu. Det er andre tiltag, vi skal fokusere på, siger Jan Nielsen, der er direktør for Ældre- og Handicapforvaltningen og ansvarlig for corona-indsatsen i Aalborg Kommune. Arkivfoto: Nicolas Cho Meier

Ikke det vigtigste redskab

Men ifølge Jan Nielsen er en høj testhyppighed ikke nødvendigvis længere det stærkeste redskab, når det gælder smittebekæmpelsen hos de yngre grupper.

- Man kan altid ønske sig endnu højere testprocenter, men jeg er ikke sikker på, det er der, vi finder gevinsterne lige nu. Det er andre tiltag, vi skal fokusere på, siger han og uddyber:

- Først og fremmest handler det om, at man ikke skal stimle sammen i store grupper. Og så er der er jo stadig en række velkendte restriktioner, som skal overholdes. Også selvom man er på værtshus.

Jan Nielsen medgiver, at det kan være svært en fredag eller lørdag nat i Jomfru Ane Gade. Men han er ikke i tvivl om, at det betaler sig at blive ved med at gøre de yngre grupper opmærksomme på problemet.

- Vi ved fra tidligere kampagner, at det virker. Vi plejer at kunne se effekten i løbet af syv-ti dage, siger han.

- Ikke overstået endnu

Han understreger, at det "ikke er et forsøg på at hænge nogen ud", men derimod en opfordring til den unge gruppe om at holde fast.

- Vi skal stadige fortælle, at covid19 er iblandt os. Det er ikke overstået endnu, og der kommer til at gå en rum tid, før vi er på den anden side, siger Jan Nielsen og fortsætter:

- Og med den britiske variant og dens afarter, skal vi nok ikke forvente, at vi vil opleve samme nedgang i smitten, som vi gjorde sidste sommer. Så hvis vi lige kan få det sidste nøk med - i forhold til at holde sig til den samme gruppe, holde afstand, spritte af og så videre - kan vi komme rigtig langt.