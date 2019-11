Store Claus blev til Lille Claus - sådan holder Dalby vægten

Han tabte et kilo om ugen i 40 uger ved at gå fra en usund levevis med meget fløde, kager og desserter til en kost med vægt på det grønne og det sunde. Og, han har holdt vægten, Claus Dalby, og i tillæg fået meget større velvære og en større energi, viser det sig nu et år efter.

Det fortæller han i en ny bog ”Hold vægten”, hvor han deler ud af de opskrifter, han med vanligt sans for det farverige og det æstetiske selv har komponeret i årets løb. Og der kan være brug for inspiration. Det sværeste ved at tabe sig er nemlig at undgå at tage de tabte kilo på igen, viser forskning.

Claus Dalby, der blev kendt for sin kunnen med blomster efter at have mødt Anne Just og hendes paradishave i Hune, fortalte i bogen ”Slank”, der udkom op til nytåret i år, om sin forvandling fra Store Claus til Lille Claus og videregav i sin bog opskrifter, der havde hjulpet ham til forvandlingen.

Under et interview i hans store patriciervilla i Risskov, hvor han dækkede op med bl.a. nøddefrikadeller efter en opskrift, han havde fået af sin veninde Kirsten Skaarup, fortalte han mig dengang om sin plan om at skrive efterfølgeren ”Hold vægten”. Og der er næppe nogen tvivl om, at den beslutning har været et vigtigt incitament i hans fortsatte bestræbelser på at fastholde den sunde livsstil.

Mandelbøffer med gulerod.

Det skal ikke lægge ham til last. Og det er en appetitvækkende bog, der viser, hvor vidt omkring man kan komme, når man, som Claus Dalby, bruger sin fantasi og kreativitet i forbindelse med sæsonens grøntsager og gør en dyd ud af det æstetiske.

Det er svært ikke at blive inspireret og straks kaste sig ud i det grønne!

Claus Dalby siger om sig selv, at han hverken er fuldblodsvegetar eller veganer men ikke afhængig af kød. Han spiser med andre ord gerne kød og ikke mindst fisk – og er han i byen spiser han, hvad der serveres, men det er udelukkende grønne retter, han i bogen byder på.

Det er nemlig det at spise meget mere grønt og meget mere sundt i dagligdagen, der har gjort forskellen for ham.

Fortæller Claus Dalby, der også slår et slag for den hjemmelavede mad frem for den forarbejdede mad under henvisning til, at undersøgelser viser, at fedmeepedimien kan relateres til forarbejdet mad, der indeholder masser af sukker, forarbejdet fedt, salt og e-numre, der ikke bare er usundt i sig selv men får kroppen til at ville have endnu mere mad.

Men for Claus Dalby i dag skal det ikke bare være grønt og sundt – det skal også være nemt at gå i køkkenet.

Derfor bruger han oftest forholdsvis få og rimeligt tilgængelige ingredienser – og helst friske grøntsager, der er mere sprøde, end de frosne er. Om convenience food, for eksempel snittet kål eller skivede svampe, gør han opmærksom på, at holdbarheden er kortere.

Bogen er fyldt med indbydende grøntsagsretter.

Grøntsagerne, han bruger, kommer til en vis grad fra egen have – eller rettere fra egne krukker, for selv om han fik lyst til selv at dyrke grønt i forbindelse med sin livsstilsomlægning, var han ikke klar til at nedlægge et eller flere af sin kendte haves blomsterbede.

”Hold vægten” er krydret med småhistorier om personer, som Claus Dalby i årets løb har besøgt og ladet sig inspirere af.

Det gælder bl.a. Pia Hjorth og hendes mand, Flemming, der har Naturbruget Tranum ved Brovst og er leverandør til mange nordjyske restauranter.

Og så er der i bogen ellers opskrifter på pesto, dressinger, morgenmad og et væld af salater foruden diverse plantebøffer og frikadeller – formentlig godt inspireret af sin gode veninde Kirsten Skaarups nøddefrikadeller.

Supper og andre varme retter er også med, men, som Claus Dalby også opfordrer; bare gå i gang. Brug selv fantasien og kreativiteten. - Det skal nok blive godt!

Claus Dalby:

”Hold vægten”

304 sider, 299,95 kr.

KLEMATIS