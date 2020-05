Store Hyledag: Når sirenerne lyder klokken 12, så er det bare en test

NORDJYLLAND:De af os, der er født før internettet var mere end en håndfuld computere på nogle universiteter rundt omkring i verden, kan huske da sirenerne gjaldede hver onsdag klokken 12. Alting, inklusive ungdommen, var som bekendt meget bedre i gamle dage, så nu må vi nøjes med en gang om året.

Og det er i dag. Store Hyledag, der indtræffer klokken 12.

Da sendes signalet "fare/gå indendøre", der sendes igen klokken 12.04 - og 12.08 bliver det hele så afblæst med signalet "faren forbi/afblæsning". Hvorefter alting kan fortsætte som før.

Sirenerne blev afprøvet hver onsdag indtil 24. november i 1993, hvor man pillede de gamle mekaniske sirener ned, og erstattede dem af de nuværende elektroniske sirener. De gamle var man nødt til at teste fysisk, mens de nye sirene kan testes elektronisk uden rent faktisk at starte hyleriet, så behovet for at lade dem hyle er der ikke mere.

Signalet "gå indendøde/fare" betyder, at du skal gå inden døre og søge information om, hvordan du skal forholde dig, via DR eller TV2. Men altså ikke lige i dag klokken 12.

Hvis du bruger appen Mobilvarsling, der sender beredskabsmeddelelser ud til folk, der er i nærheden af større ulykker, så vil din telefon også begynde at hyle i dag klokken 12.