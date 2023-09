Store planer: El-fly skal flyve til Læsø

En ny aftale mellem to danske selskaber og en tysk producent skal sikre eldrevne propelfly på indenrigsruter i Danmark inden 2030 - heriblandt en rute fra Roskilde Lufthavn til Læsø.

Det oplyser selskaberne Copenhagen AirTaxi, Copenhagen Helicopter og tyske Væridion i en pressemeddelelse tirsdag.

Førstnævnte har planer om at afprøve flyet Microlineren, der kommer til at have plads til ni passagerer, på sin rute til Læsø.

Fakta om elflyet Microliner Antal passagerer: 9 + besætning Rækkevidde: Op til 500 km. Opladningstid af batterier: 45 minutter. Nødvendig længde af start/landingsbane: 800 meter Klar til kommerciel drift: Senest 2030. Kilde: Copenhagen AirTaxi og Copenhagen Helicopter VIS MERE

Jimmy Arly Larsen, Accountable Manager, Copenhagen AirTaxi, oplyser, at der alene i Danmark transporteres ca. 1,6 mio. passagerer om året på indenrigsruter.

Elflyet Microlineren kan få en nøglerolle i realiseringen af den danske regerings ambition om, at alle indenrigsflyvninger skal være fossilfrie inden 2030.

- Det vil være oplagt for os som første step at afprøve Microlineren på vores Læsø-rute og i forlængelse heraf kontinuerligt udvide vores indenrigsrutenetværk med Microliner-fly, siger Jimmy Arly Larsen i pressemeddelelsen.

Måske flere indenrigsruter

Ifølge selskaberne vil det lille elfly kunne føre til nye indenrigsflyruter:

- Den nye, grønne flytype kræver en væsentligt kortere start- og landingsbane end traditionelle fly, hvilket giver adgang til at benytte mindre flyvepladser, som i dag ikke længere anvendes til kommercielle ruter. Ruterne blev opgivet i takt med, at flytyperne gradvist blev større. Det kan Microlineren ændre på, så vi igen kan få et fintmasket net af indenrigsruter, siger Martin Winther Andersen, medstifter og administrerende direktør, Copenhagen Helicopter.

Også arealer udenfor lufthavne og tættere på bykerner vil kunne anvendes som start- og landingsplads for Microlineren, nævner han.

Parterne har underskrevet aftalen tirsdag.