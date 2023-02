Storm spænder ben for start på vinterferien

HIRTSHALS: Fredag er dagen, hvor nordjyder i titusindvis tager hul på deres vinterferie, og mange har booket billetter på færgerne til Norge og Sverige for at komme op at stå på ski.

Men stormen Otto kan spænde ben for nogle af planerne.

I hvert fald oplyser Erik Brynhildsbakken, koncerndirektør i det norske rederi Color Line, som sejler mellem Hirtshals og de to norske byer Kristiansand og Larvik, at flere afgang fredag er aflyst.

Foreløbig er afgangen kl. 12.15 fra Hirtshals til Larvik med SuperSpeed 2 aflyst på grund af vejrforholdene, og det samme er afgangen fra Larvik til Hirtshals kl. 17 samt afgangen fra Hirtshals til Kristiansand kl. 21.45, ligesom flere andre afgange fredag er rykket frem for at nå i havn, inden stormen for alvor raser.

Lørdag har rederiet til gengæld skubbet i første omgang fire afgange flere timer.

- Alle gæster, der er berørt af aflysninger og ændringer i weekenden, informeres nu via sms og i email. Selve ombookingerne vil foregå henover aftenen, og vi har sat ekstra personale i vores kundecenter torsdag eftermiddag og fredag morgen, oplyser Erik Brynhildsbakken.

Rammer også Frederikshavn

Torsdag aften meddelte rederiet DFDS, at Oslofærgens afgange til og fra Frederikshavn fredag er aflyst.

Sent torsdag aften oplyste Stena Line til Nordjyske, at de fredag aflyser fire sejladser mellem Frederikshavn og Gøteborg.

Det gælder Stena Jutlandicas afgang fra Gøteborg 15.45 og returafgangen fra Frederikshavn 19.45. Stormen får også betydning for Stena Danicas afgang fra Gøteborg 18.25 og returafgangen fra Frederikshavn 22.35.

Rederiet bag Læsøfærgen oplyste tidligere torsdag, at de indstiller sejladserne fredag mellem kl. 15 og 23, hvis stormvarslet fra DMI holder stik. Den endelige beslutning træffes dog først fredag, oplyser rederiet på sin Facebook-side.