Stort fald i dødsulykker på nordjyske veje: Her er forklaringen

NORDJYLLAND:Måneders nærmest total nedlukning af det danske samfund som følge af coronapandemien med deraf følgende mindre trafik på landevejene havde i 2020 den gunstige effekt, at der blev dræbt langt færre på de nordjyske landeveje end de to foregående år.

Det viser de nyeste tal fra Vejdirektoratet, der netop har udgivet rapporten "Trafikulykker for året 2020".

Heraf fremgår det, at der blev dræbt 17 personer i Region Nordjylland i 2020 mod hele 28 personer i 2019 og 21 i 2018.

Med de 17 dræbte på vejene i 2020 er tallet nede på samme niveau som i 2017, hvor der også blev dræbt 17 personer i Region Nordjylland.

"I 2020 var trafikken som alt andet påvirket af coronavirussen, der på kort tid udviklede sig til en verdensomspændende pandemi. De fleste lande indførte omfattende restriktioner, som lukkede store dele af samfundet ned i længere perioder. I Danmark var skoler, uddannelsesinstitutioner, forretninger og foreningsliv lukket i flere perioder, og mange arbejdspladser sendte deres medarbejdere hjem".

"Trafikken var derfor stærkt reduceret i lange perioder, og det havde naturligvis en stor effekt på ulykkestallene, som var historisk lave i 2020", lyder forklaringen i Vejdirektoratets rapport på de lave tal for dræbte i 2020.

De lange nedlukninger førte også til, at langt færre kom til skade ved trafikulykker. Også her er tallet for Nordjylland nærmest historisk lavt.

I 2020 kom 370 personer til skade ved trafikulykker, mens det næstlaveste tal for de seneste fire år var i 2017, hvor 467 kom til skade.

Til gengæld var der faktisk flest trafikuheld med kun materiel skade i 2020 set over de seneste fire år.

780 trafikuheld havde materiel skade sidste år mod 745 året forinden, 713 i 2018 og blot 656 i 2017.

Med det store fald i antal trafikdræbte og tilskadekomne følger Nordjylland landstendensen.

163 dræbte og 2.751 tilskadekomne på landsplan i 2020 var historisk få alvorlige trafikulykker. Den primære forklaring er med al sandsynlighed nedlukningen af samfundet som følge af coronavirus, lyder det i Vejdirektoratets rapport.

Således så vi også det største fald i antallet af dræbte og tilskadekomne i foråret 2020, hvor det faldt med 23 procent i marts, april og maj i forhold til gennemsnittet i 2015 – 2019. I netop de måneder faldt trafikken med samlet set 21 procent i forhold til samme periode året før.

Mange spritulykker

29 personer blev dræbt, og 305 kom til skade i spiritusulykker i 2020. Antallet af spiritusulykker med personskade er ikke faldet lige så meget som personskadeulykker generelt i 2020.

Især de unge udgør ifølge rapporten fra Vejdirektoratet en stor del af de spirituspåvirkede i trafikulykker. I 2020 var der 26 procent flere spirituspåvirkede førere eller fodgængere i aldersgruppen 18-24 år i forhold til gennemsnittet i 2015-2019. Langt de fleste spirituspåvirkede 18-24-årige kørte personbil, da ulykken skete.

- Det understreger, at det stadig er vigtigt at have fokus på trafiksikkerhed blandt unge. Det er en farlig tendens, hvis unge begynder at køre mere spritkørsel - det skal vi have bremset. Man kan forestille sig, at har man én gang kørt spritkørsel, er det lidt lettere at gøre det igen. Det må for alt i verden ikke blive et mønster, der fortsætter, siger Marianne Foldberg Steffensen, afdelingsleder for trafiksikkerhed i Vejdirektoratet.