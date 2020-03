Stort gylleudslip - begrænset skade

LØGSTØR:En hurtig indsats af ansatte på en maskinstation betød lørdag aften, at skaderne af et større gylleudslip på Rønbjergvej mellem Løgstør og Ranum blev begrænset.

En lokal maskinstation var hyret af en lokal landmand til at køre gylle ud på nogle marker, og det var under det arbejde, at en buffertank med 100 kubikmeter gylle blev påkørt af en gyllenedfælder.

Påkørslen lavede et hul i tanken, så gyllen strømmede ud på marken og videre ud i en vejgrøft. Heldigvis reagerede folkene fra maskinstationen hurtigt og fik med en rendegraver inddæmmet gyllen.

- Siden fik de fat i en slamsuger og suget gyllen op, fortæller indsatsleder Allan Frisk fra Nordjyllands Beredskab.

Beredskabet modtog alarmen kl. 20.04. Da de ankom til stedet, var skaderne godt i gang med at blive minimeret.

- Der er ikke sket de store skader, men havde de ikke været så hurtige, så kunne det have været en helt andet situation, fastslår indsatslederen.

Vesthimmerlands Kommune er inddraget i sagen, og ifølge indsatslederen skal der søndag graves lidt af vejrabatten omkring det sted, hvor udslippet fandt sted.