Stort lystfiskerheld: Fanger ny gigant-fisk få dage efter kæmpe torsk

HANSTHOLM:Mange lystfiskere drømmer hele livet om at fange en af de helt store fisk - men for mange bliver det ved drømmen.

For Jesper Myhre Christensen fra Hanstholm er drømmen blevet virkelighed. Og nogle af de helt store fangster er kommet inden for kun tre dage.

Lørdag 2. januar var Jesper Myhre Christensen sammen med sin far en tur på det gule rev, et populært fiskeområde mellem Nordjylland og Norge. Trods dårlige fiskeforhold blev det til en lange på ikke mindre end 23 kg og 1,6 meter lang.

Privatfoto: Jesper Myhre Christensen

En art, hvor Danmarksrekorden, der også er fanget på det gule rev i 1996, lyder på 28,5 kilo, og hvor fangster over 20 kilo er en sjældenhed.

Den store lange fanger Jesper Myhre Christensen blot tre dage efter, at han onsdag 30. december fangede tre kæmpe torsk på knap 19, 20 og 22 kilo. De blev dog alle toppet af en gigant-torsk på ikke mindre end 31,74 kg og 1,4 meter lang.

- Jeg vil nødig prale, så jeg er nok bare heldig, lyder det beskedent fra storfangeren.

- Men jeg er også meget heldig i den forstand, at jeg jo har sejlet med mange dygtige lystfiskere i fem sæsoner og har lært en helt masse af dem. Herudover kender jeg efter de mange ture forskellige pladser, hvor der kan være store fisk, så det er ikke på helt blankt papir, at jeg er heldig, siger han.

Jesper Myhre Christensen arbejder for Hanstholm-rederiet Det Gule Rev, som i sommerhalvåret sejler lystfiskere til netop det gule rev.

Dårlige betingelser

I vinterhalvåret er vejret på det gule rev mere usikkert og mange af bådene, der sejler med lystfiskere fra Hanstholm, ligger i havnen.

- Det var også en dårlig dag i lørdags. Vi havde været på nogle andre pladser, men vandet var mørkt efter flere dage med kraftig blæst. Der var meget strøm, og på nogle pladser stod der garn, så vi sejlede hurtigt hjemad, fortæller Jesper Myhre Christensen om turen, der forgik 37 kilometer fra Hanstholm.

- Jeg skulle lige prøve et sidste sted på vejen hjemad, og det bød så sandelig på voldsomt hug. Fisken bed på præcis klokken 9.14, fortæller han.

Fisken blev fanget på 95 meter vand, så det gav lange arme, før fisken efter 20 minutter var oppe i båden.

- En så stor fisk rykker for at blive ved bunden, så det var lidt hårdt, siger Jesper Myhre Christensen.

Ture uden fisk

Udover en lange på 23 kilo gav turen i lørdags også en mindre lange på "kun" 11 kilo.

- Jeg har også mange ture, hvor jeg ikke har fisk med hjem. Der gik rigtigt lang tid, hvor jeg drømte om fisken over ti kilo. Nu har heldet så ramt mig, og de to seneste ture har været rigtigt gode, siger Jesper Myhre Christensen, der også forsøger at finde og afprøve nye fiskepladser.

Nu forventer han dog, at der går et par dage, før der igen bliver vejr til at sejle ud, hvor de store fisk venter.