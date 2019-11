Stort trafikuheld gav problemer i Aalborg

AALBORG:Et stort uheld gav problemer for fredagstrafikken i Aalborg. Uheldet skete klokken 15.09 i krydset mellem Hobrovej og Provstejorden.

- Der er ingen kø, men trafikken glider langsommere end ellers, sagde vagtchef hos Nordjyllands Politi, Poul Fastergaard, før kl. 16.

Tre personbiler var indblandet i trafikuheldet, og der skete kun materielle skader i forbindelse med uheldet. Dog skal den ene bilist til tjek på skadestuen.

Politiet oplyser, at den ene part er anholdt for at have været påvirket af narkotika.

Kl. 1509 modtog vi anmeldelse om færdselsuheld i krydset Hobrovej ved Provstejorden. 3 biler impliceret, 2 biler skal fjernes med autohjælp. Uheldet giver en del trafikale problemer på stedet. Politiet er på stedet. — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) November 15, 2019

Også på E45 var der - dog kortvarigt - udfordringer, da tre biler stødte sammen og holdt i midterrabatten. Politiet oplyser, at der var tale om harmonikauheld, og at der heldigvis ikke skete personskade. Formentlig er det sket, fordi bilisterne kørte for tæt. Trafikuheldet gav dog igennem en times tid meget kø.