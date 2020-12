Straf for knivstikkeri i Aalborg blev anket på stedet

AALBORG:En 25-årig mand blev mandag eftermiddag - ved Retten i Aalborg - idømt ét år og tre måneders fængsel for at have givet en 34-årig mand flere knivstik i maven under et drikkelag i Aalborg.

Episoden fandt sted natten til 31. oktober, hvor de to mænd deltog i et fælles drikkelag med flere andre personer. De to kommer op at diskutere og det endte med, at den 34-årige blev stukket flere gange. Han fik blandt andet læsioner i ryggen, venstre side af brystkassen og to læsioner i venstre arm. Det medførte, at den 34-åriges venstre lunge klappede sammen og han fik blodsamling i lungehulen.

Anklager ved Nordjyllands Politi, Kristina Frandsen, havde krævet halvandet års fængsel til den 25-årige mand, men retten valgte altså en straf, der var lidt mildere

-Manden bliver dømt ifølge anklageskriftet, men retten vurderede ud fra tidligere sager, at fængselsstraffen skal være knap så lang, siger anklageren.

Den dømte mand valgte dog at anke staffen på stedet med krav om frifindelse.

I retten fortalte han, at det var den 34-årige, der først havde grebet fat i ham, og knivstikkeriet derfor var sket i selvforsvar.

Sagen skal nu for Østre Landsret på et senere tidspunkt.

Den 25-årige mand har siddet varetægtsfængslet siden knivstikkeriet sidst i oktober.